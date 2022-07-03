Программа передач ТНТ на 3 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 3 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
03.07.2022
04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я - 53-я серии
09:00 Перезагрузка. 511-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 5. 201-я - 223-я серии
21:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 242-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 204-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 31-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия
01:10 Битва экстрасенсов. 228-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 5. 128-я серия
03:10 Импровизация. Сезон 5. 129-я серия
04:00 Comedy Баттл. 33-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия
В программе передач возможны изменения.