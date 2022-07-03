Программа передач СТС на 3 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 3 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



03.07.2022



04:45 Воронины. Сезон 13. 6-я серия

05:10 Воронины. Сезон 13. 7-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 7. 31-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 154-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Камень, ножницы, бумага

07:00 Три кота

07:10 Три кота. За чайником

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Кот без забот

07:25 Три кота. Проснуться вовремя

07:30 Царевны

07:35 Царевны. Наша Даша

07:45 Царевны. Звездный глобус

07:55 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей «С»

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей. «Т»

10:20 Тролли

11:55 Волшебный парк Джун

13:25 Кролик Питер

15:10 Кролик Питер-2

16:55 Земля будущего

19:20 Телепорт

21:00 Пассажиры

23:05 Троя

02:10 Киану

03:45 Воронины. Сезон 13. 6-я - 8-я серии



В программе передач возможны изменения.