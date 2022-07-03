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Программа передач СТС на 3 июля 2022 года


Телепрограмма СТС на 3 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

03.07.2022

04:45 Воронины. Сезон 13. 6-я серия
05:10 Воронины. Сезон 13. 7-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 7. 31-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 154-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Камень, ножницы, бумага
07:00 Три кота
07:10 Три кота. За чайником
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Кот без забот
07:25 Три кота. Проснуться вовремя
07:30 Царевны
07:35 Царевны. Наша Даша
07:45 Царевны. Звездный глобус
07:55 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей «С»
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей. «Т»
10:20 Тролли
11:55 Волшебный парк Джун
13:25 Кролик Питер
15:10 Кролик Питер-2
16:55 Земля будущего
19:20 Телепорт
21:00 Пассажиры
23:05 Троя
02:10 Киану
03:45 Воронины. Сезон 13. 6-я - 8-я серии

В программе передач возможны изменения.









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