Программа передач Матч ТВ на 3 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 3 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



03.07.2022



05:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Дж. Каннонира. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Баба Яга против

09:20 Заговоренный

12:05 Новости

12:10 Заговоренный

13:05 Все на Матч!

13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

15:10 Все на Матч!

15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

16:40 Все на Матч!

16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

18:50 Новости

18:55 Все на Матч!

19:30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:45 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Дж. Каннонира

23:45 Заговоренный

03:15 Новости

03:20 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал



В программе передач возможны изменения.