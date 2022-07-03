Программа передач Матч ТВ на 3 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 3 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
03.07.2022
05:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Дж. Каннонира. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Баба Яга против
09:20 Заговоренный
12:05 Новости
12:10 Заговоренный
13:05 Все на Матч!
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
15:10 Все на Матч!
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
16:40 Все на Матч!
16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
18:50 Новости
18:55 Все на Матч!
19:30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:45 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Дж. Каннонира
23:45 Заговоренный
03:15 Новости
03:20 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал
В программе передач возможны изменения.