Программа передач РЕН ТВ на 3 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 3 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
03.07.2022
05:00 Тайны Чапман
08:30 Новости
09:00 Угнать за 60 секунд
11:10 Хаос
12:30 Новости
13:00 Хаос
13:40 Стелс
16:00 Трон: Наследие
16:30 Новости
17:00 Трон: Наследие
18:50 Фантастическая четверка
19:30 Новости
20:00 Фантастическая четверка
21:10 Фантастическая четверка-2: Вторжение серебряного серфера
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.