Программа передач РЕН ТВ на 3 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 3 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



03.07.2022



05:00 Тайны Чапман

08:30 Новости

09:00 Угнать за 60 секунд

11:10 Хаос

12:30 Новости

13:00 Хаос

13:40 Стелс

16:00 Трон: Наследие

16:30 Новости

17:00 Трон: Наследие

18:50 Фантастическая четверка

19:30 Новости

20:00 Фантастическая четверка

21:10 Фантастическая четверка-2: Вторжение серебряного серфера

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.