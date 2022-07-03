Программа передач канала Звезда на 3 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 3 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
03.07.2022
23:35 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии
05:15 Легендарные полководцы. Михаил Кутузов
05:55 Жажда
07:10 Высота 89
09:00 Новости недели
09:30 Служу России
10:00 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №44
11:30 Код доступа. Русское золото для английской королевы
12:10 Легенды армии с Александром Маршалом. Василий Брюхов
12:55 Специальный репортаж
14:15 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
22:55 Даурия
02:05 Мафия бессмертна
03:35 Соленый пес
04:45 Перелом. Хроника Победы
В программе передач возможны изменения.