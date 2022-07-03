Программа передач канала Звезда на 3 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 3 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



03.07.2022



23:35 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии

05:15 Легендарные полководцы. Михаил Кутузов

05:55 Жажда

07:10 Высота 89

09:00 Новости недели

09:30 Служу России

10:00 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №44

11:30 Код доступа. Русское золото для английской королевы

12:10 Легенды армии с Александром Маршалом. Василий Брюхов

12:55 Специальный репортаж

14:15 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

22:55 Даурия

02:05 Мафия бессмертна

03:35 Соленый пес

04:45 Перелом. Хроника Победы



В программе передач возможны изменения.