Телепрограмма ТВ России на понедельник 4 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 4 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 04.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Миссия «Аметист». 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Анна Каренина. 5-я серия

00:55 Письма на стекле. 9-я серия

01:50 Письма на стекле. 10-я серия

02:40 По горячим следам. 21-я серия - «Фанат»

03:25 По горячим следам. 22-я серия - «Отчаянная домохозяйка»



ТВЦ



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:30 Женская версия. Ловцы душ. 1-я серия

09:22 Женская версия. Ловцы душ. 2-я серия

10:20 Георг Отс. Публика ждёт

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 1-я серия

12:44 Вижу-знаю. 2-я серия

13:40 Мой герой. Елена Малышева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чисто московские убийства. 1-я серия - «Человек, который убил сам себя»

16:01 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Чужих детей не бывает

17:50 События

18:15 Обратный отсчёт. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Семейное счастье

23:10 Знак качества. Фейковые диеты

23:55 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Приговор. Юрий Соколов

01:25 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»

02:05 Если бы Сталин поехал в Америку

02:45 Осторожно, мошенники! Битва на тяпках

03:10 Женская версия. Ловцы душ. 1-я серия

03:53 Женская версия. Ловцы душ. 2-я серия

04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Контрольный выстрел

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Степные волки. 9-я серия

20:45 Степные волки. 10-я серия

21:40 Дайвер. 1-я серия

22:40 Дайвер. 2-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Сверхъестественное

00:55 Пёс-3. Бриллианты навсегда

01:55 Дикий-2. Страх и ненависть в Вышнегорске

02:40 Дикий-2. Охотник за пенсией

03:25 Дикий-2. Киднеппинг «по-родственному»

04:10 Дикий-2. Милицейская зарница



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей 4. Королева бензоколонок

06:20 Ширли-Мырли

09:00 Известия

09:30 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пропавший без вести. 4-я серия

13:50 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 4. Ограбление на водах

18:55 Морские дьяволы 4. Горящая путевка

19:50 След. Марсианские хроники

20:40 След. Заклинание кобры

21:35 След. Последняя электричка

22:20 След. Крабовый суп

23:10 Свои-3. Макошь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Антикризисные меры

01:15 След. В своем праве

01:50 След. Занимательная нумизматика

02:30 След. Последний полет

03:05 Детективы. Соперники

03:30 Детективы. Страховка

03:55 Детективы. Безоблачные дни

04:30 Детективы. Кровавый уикэнд



Домашний



02:00 Идеальный брак. 5-я - 8-я серии

05:25 Лаборатория любви. 14-я серия - «Любовь без правил»

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

06:50 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Амнезия». «Престарелый мачо»

13:35 Порча. Шёпот

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Куклы

15:15 Ясновидящая. 1-я - 4-я серии - «Не святой». «Кровавая месть». «Проклятье бабочки». «Маятник»

19:00 Ведьма. 1-я - 4-я серии

22:30 Порча. Шёпот

23:00 Знахарка

23:35 Верну любимого. Куклы

00:10 Понять. Простить. «Амнезия». «Престарелый мачо»

01:05 Исчезнувшая. 9-я и 10-я серии

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Универ. Сезон 7. 296-я - 303-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 5. 179-я - 188-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 217-я - 220-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 9-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 10-я серия

21:00 Патриот. Сезон 2. 18-я серия

21:30 Патриот. Сезон 2. 19-я серия

22:00 Разлом Сан-Андреас

00:10 Калифорнийский дорожный патруль

02:00 Импровизация. Сезон 5. 130-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 5. 131-я серия

03:35 Comedy Баттл. 34-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 13. 8-я - 10-я серии

05:40 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 179-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Дорожные знаки

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Тролли

08:40 Бриллиантовый полицейский

10:30 Троя

13:45 Телепорт

15:35 Пассажиры

17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

20:00 Константин: Повелитель тьмы

22:25 Телекинез

00:20 Опасные пассажиры поезда 123

02:20 Проклятие плачущей

03:45 Воронины. Сезон 13. 8-я - 11-я серии



Матч ТВ



04:25 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал

05:30 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - «Сочи»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Закусочная на колесах

17:00 Новости

17:05 Закусочная на колесах

18:20 Громко

19:25 Новости

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир

22:15 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Есть тема!

00:55 Парный удар

03:00 Специальный репортаж

03:15 Новости

03:20 Макларен



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Угнать за 60 секунд

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Неизвестная история

00:30 Фантастическая четверка

02:20 Дьявольский особняк

04:10 Тайны Чапман



Звезда



04:45 Перелом. Хроника Победы

05:10 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Дачная поездка сержанта Цыбули

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Оружие Победы

13:40 Отражение. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Отражение. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 1-я серия

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Операция «Бернхард». Фальшивомонетчики Третьего рейха

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Проект «Альфа»

00:30 Дачная поездка сержанта Цыбули

01:45 Жажда

03:00 Джокеръ



Мосфильм. Золотая коллекция



04:35 Убить дракона

06:30 Зеркало

08:10 Пес Барбос и необычный кросс

08:25 В гостях у гномов

08:45 Жил-был Пёс

09:00 Владивосток

10:45 Цареубийца

12:35 Всадник по имени Смерть

14:30 Палата №6

16:05 Белый тигр

18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»

19:45 За спичками

21:30 Джентльмены удачи

23:05 Калина красная

01:00 Андрей Рублев

03:50 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»



Время начала передач - московское.



















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