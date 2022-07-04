Телепрограмма ТВ России на понедельник 4 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 4 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 04.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист». 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Анна Каренина. 5-я серия
00:55 Письма на стекле. 9-я серия
01:50 Письма на стекле. 10-я серия
02:40 По горячим следам. 21-я серия - «Фанат»
03:25 По горячим следам. 22-я серия - «Отчаянная домохозяйка»
ТВЦ
05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:30 Женская версия. Ловцы душ. 1-я серия
09:22 Женская версия. Ловцы душ. 2-я серия
10:20 Георг Отс. Публика ждёт
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 1-я серия
12:44 Вижу-знаю. 2-я серия
13:40 Мой герой. Елена Малышева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чисто московские убийства. 1-я серия - «Человек, который убил сам себя»
16:01 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Чужих детей не бывает
17:50 События
18:15 Обратный отсчёт. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Семейное счастье
23:10 Знак качества. Фейковые диеты
23:55 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Приговор. Юрий Соколов
01:25 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
02:05 Если бы Сталин поехал в Америку
02:45 Осторожно, мошенники! Битва на тяпках
03:10 Женская версия. Ловцы душ. 1-я серия
03:53 Женская версия. Ловцы душ. 2-я серия
04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Контрольный выстрел
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Степные волки. 9-я серия
20:45 Степные волки. 10-я серия
21:40 Дайвер. 1-я серия
22:40 Дайвер. 2-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Сверхъестественное
00:55 Пёс-3. Бриллианты навсегда
01:55 Дикий-2. Страх и ненависть в Вышнегорске
02:40 Дикий-2. Охотник за пенсией
03:25 Дикий-2. Киднеппинг «по-родственному»
04:10 Дикий-2. Милицейская зарница
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей 4. Королева бензоколонок
06:20 Ширли-Мырли
09:00 Известия
09:30 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пропавший без вести. 4-я серия
13:50 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 4. Ограбление на водах
18:55 Морские дьяволы 4. Горящая путевка
19:50 След. Марсианские хроники
20:40 След. Заклинание кобры
21:35 След. Последняя электричка
22:20 След. Крабовый суп
23:10 Свои-3. Макошь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Антикризисные меры
01:15 След. В своем праве
01:50 След. Занимательная нумизматика
02:30 След. Последний полет
03:05 Детективы. Соперники
03:30 Детективы. Страховка
03:55 Детективы. Безоблачные дни
04:30 Детективы. Кровавый уикэнд
Домашний
02:00 Идеальный брак. 5-я - 8-я серии
05:25 Лаборатория любви. 14-я серия - «Любовь без правил»
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
06:50 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Амнезия». «Престарелый мачо»
13:35 Порча. Шёпот
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Куклы
15:15 Ясновидящая. 1-я - 4-я серии - «Не святой». «Кровавая месть». «Проклятье бабочки». «Маятник»
19:00 Ведьма. 1-я - 4-я серии
22:30 Порча. Шёпот
23:00 Знахарка
23:35 Верну любимого. Куклы
00:10 Понять. Простить. «Амнезия». «Престарелый мачо»
01:05 Исчезнувшая. 9-я и 10-я серии
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Универ. Сезон 7. 296-я - 303-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 5. 179-я - 188-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 217-я - 220-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 9-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 10-я серия
21:00 Патриот. Сезон 2. 18-я серия
21:30 Патриот. Сезон 2. 19-я серия
22:00 Разлом Сан-Андреас
00:10 Калифорнийский дорожный патруль
02:00 Импровизация. Сезон 5. 130-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 5. 131-я серия
03:35 Comedy Баттл. 34-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 13. 8-я - 10-я серии
05:40 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 179-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Дорожные знаки
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Тролли
08:40 Бриллиантовый полицейский
10:30 Троя
13:45 Телепорт
15:35 Пассажиры
17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
20:00 Константин: Повелитель тьмы
22:25 Телекинез
00:20 Опасные пассажиры поезда 123
02:20 Проклятие плачущей
03:45 Воронины. Сезон 13. 8-я - 11-я серии
Матч ТВ
04:25 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал
05:30 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - «Сочи»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Закусочная на колесах
17:00 Новости
17:05 Закусочная на колесах
18:20 Громко
19:25 Новости
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир
22:15 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Есть тема!
00:55 Парный удар
03:00 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Макларен
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Угнать за 60 секунд
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Неизвестная история
00:30 Фантастическая четверка
02:20 Дьявольский особняк
04:10 Тайны Чапман
Звезда
04:45 Перелом. Хроника Победы
05:10 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Дачная поездка сержанта Цыбули
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Оружие Победы
13:40 Отражение. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Отражение. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 1-я серия
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Операция «Бернхард». Фальшивомонетчики Третьего рейха
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Проект «Альфа»
00:30 Дачная поездка сержанта Цыбули
01:45 Жажда
03:00 Джокеръ
Мосфильм. Золотая коллекция
04:35 Убить дракона
06:30 Зеркало
08:10 Пес Барбос и необычный кросс
08:25 В гостях у гномов
08:45 Жил-был Пёс
09:00 Владивосток
10:45 Цареубийца
12:35 Всадник по имени Смерть
14:30 Палата №6
16:05 Белый тигр
18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»
19:45 За спичками
21:30 Джентльмены удачи
23:05 Калина красная
01:00 Андрей Рублев
03:50 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»
Время начала передач - московское.