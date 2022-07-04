Программа передач Россия 1 на 4 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 4 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



04.07.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Анна Каренина. 5-я серия

00:55 Письма на стекле. 9-я серия

01:50 Письма на стекле. 10-я серия

02:40 По горячим следам. 21-я серия - «Фанат»

03:25 По горячим следам. 22-я серия - «Отчаянная домохозяйка»



В программе передач возможны изменения.