Программа передач ТВЦ на 4 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 4 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



04.07.2022



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:30 Женская версия. Ловцы душ. 1-я серия

09:22 Женская версия. Ловцы душ. 2-я серия

10:20 Георг Отс. Публика ждёт

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 1-я серия

12:44 Вижу-знаю. 2-я серия

13:40 Мой герой. Елена Малышева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чисто московские убийства. 1-я серия - «Человек, который убил сам себя»

16:01 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Чужих детей не бывает

17:50 События

18:15 Обратный отсчёт. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Семейное счастье

23:10 Знак качества. Фейковые диеты

23:55 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Приговор. Юрий Соколов

01:25 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»

02:05 Если бы Сталин поехал в Америку

02:45 Осторожно, мошенники! Битва на тяпках

03:10 Женская версия. Ловцы душ. 1-я серия

03:53 Женская версия. Ловцы душ. 2-я серия

04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик



В программе передач возможны изменения.