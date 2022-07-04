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Программа передач ТВЦ на 4 июля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 4 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

04.07.2022

05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:30 Женская версия. Ловцы душ. 1-я серия
09:22 Женская версия. Ловцы душ. 2-я серия
10:20 Георг Отс. Публика ждёт
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 1-я серия
12:44 Вижу-знаю. 2-я серия
13:40 Мой герой. Елена Малышева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чисто московские убийства. 1-я серия - «Человек, который убил сам себя»
16:01 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Чужих детей не бывает
17:50 События
18:15 Обратный отсчёт. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Семейное счастье
23:10 Знак качества. Фейковые диеты
23:55 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Приговор. Юрий Соколов
01:25 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
02:05 Если бы Сталин поехал в Америку
02:45 Осторожно, мошенники! Битва на тяпках
03:10 Женская версия. Ловцы душ. 1-я серия
03:53 Женская версия. Ловцы душ. 2-я серия
04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик

В программе передач возможны изменения.









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