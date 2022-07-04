Программа передач НТВ на 4 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 4 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
04.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Контрольный выстрел
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Степные волки. 9-я серия
20:45 Степные волки. 10-я серия
21:40 Дайвер. 1-я серия
22:40 Дайвер. 2-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Сверхъестественное
00:55 Пёс-3. Бриллианты навсегда
01:55 Дикий-2. Страх и ненависть в Вышнегорске
02:40 Дикий-2. Охотник за пенсией
03:25 Дикий-2. Киднеппинг «по-родственному»
04:10 Дикий-2. Милицейская зарница
В программе передач возможны изменения.