Программа передач НТВ на 4 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 4 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



04.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Контрольный выстрел

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Степные волки. 9-я серия

20:45 Степные волки. 10-я серия

21:40 Дайвер. 1-я серия

22:40 Дайвер. 2-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Сверхъестественное

00:55 Пёс-3. Бриллианты навсегда

01:55 Дикий-2. Страх и ненависть в Вышнегорске

02:40 Дикий-2. Охотник за пенсией

03:25 Дикий-2. Киднеппинг «по-родственному»

04:10 Дикий-2. Милицейская зарница



В программе передач возможны изменения.