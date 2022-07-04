Программа передач Пятого канала на 4 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 4 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
04.07.2022
05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей 4. Королева бензоколонок
06:20 Ширли-Мырли
09:00 Известия
09:30 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пропавший без вести. 4-я серия
13:50 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 4. Ограбление на водах
18:55 Морские дьяволы 4. Горящая путевка
19:50 След. Марсианские хроники
20:40 След. Заклинание кобры
21:35 След. Последняя электричка
22:20 След. Крабовый суп
23:10 Свои-3. Макошь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Антикризисные меры
01:15 След. В своем праве
01:50 След. Занимательная нумизматика
02:30 След. Последний полет
03:05 Детективы. Соперники
03:30 Детективы. Страховка
03:55 Детективы. Безоблачные дни
04:30 Детективы. Кровавый уикэнд
В программе передач возможны изменения.