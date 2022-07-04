Программа передач Пятого канала на 4 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 4 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



04.07.2022



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей 4. Королева бензоколонок

06:20 Ширли-Мырли

09:00 Известия

09:30 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пропавший без вести. 4-я серия

13:50 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 4. Ограбление на водах

18:55 Морские дьяволы 4. Горящая путевка

19:50 След. Марсианские хроники

20:40 След. Заклинание кобры

21:35 След. Последняя электричка

22:20 След. Крабовый суп

23:10 Свои-3. Макошь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Антикризисные меры

01:15 След. В своем праве

01:50 След. Занимательная нумизматика

02:30 След. Последний полет

03:05 Детективы. Соперники

03:30 Детективы. Страховка

03:55 Детективы. Безоблачные дни

04:30 Детективы. Кровавый уикэнд



В программе передач возможны изменения.