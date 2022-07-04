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Программа передач Домашний на 4 июля 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 4 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

04.07.2022

02:00 Идеальный брак. 5-я - 8-я серии
05:25 Лаборатория любви. 14-я серия - «Любовь без правил»
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
06:50 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Амнезия». «Престарелый мачо»
13:35 Порча. Шёпот
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Куклы
15:15 Ясновидящая. 1-я - 4-я серии - «Не святой». «Кровавая месть». «Проклятье бабочки». «Маятник»
19:00 Ведьма. 1-я - 4-я серии
22:30 Порча. Шёпот
23:00 Знахарка
23:35 Верну любимого. Куклы
00:10 Понять. Простить. «Амнезия». «Престарелый мачо»
01:05 Исчезнувшая. 9-я и 10-я серии
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!

В телепрограмме возможны изменения.









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