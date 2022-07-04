Программа передач Домашний на 4 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 4 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



04.07.2022



02:00 Идеальный брак. 5-я - 8-я серии

05:25 Лаборатория любви. 14-я серия - «Любовь без правил»

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

06:50 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Амнезия». «Престарелый мачо»

13:35 Порча. Шёпот

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Куклы

15:15 Ясновидящая. 1-я - 4-я серии - «Не святой». «Кровавая месть». «Проклятье бабочки». «Маятник»

19:00 Ведьма. 1-я - 4-я серии

22:30 Порча. Шёпот

23:00 Знахарка

23:35 Верну любимого. Куклы

00:10 Понять. Простить. «Амнезия». «Престарелый мачо»

01:05 Исчезнувшая. 9-я и 10-я серии

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.