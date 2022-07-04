Программа передач ТНТ на 4 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 4 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



04.07.2022



04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Универ. Сезон 7. 296-я - 303-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 5. 179-я - 188-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 217-я - 220-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 9-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 10-я серия

21:00 Патриот. Сезон 2. 18-я серия

21:30 Патриот. Сезон 2. 19-я серия

22:00 Разлом Сан-Андреас

00:10 Калифорнийский дорожный патруль

02:00 Импровизация. Сезон 5. 130-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 5. 131-я серия

03:35 Comedy Баттл. 34-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия



В программе передач возможны изменения.