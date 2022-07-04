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Программа передач ТНТ на 4 июля 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 4 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

04.07.2022

04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Универ. Сезон 7. 296-я - 303-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 5. 179-я - 188-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 217-я - 220-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 9-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 10-я серия
21:00 Патриот. Сезон 2. 18-я серия
21:30 Патриот. Сезон 2. 19-я серия
22:00 Разлом Сан-Андреас
00:10 Калифорнийский дорожный патруль
02:00 Импровизация. Сезон 5. 130-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 5. 131-я серия
03:35 Comedy Баттл. 34-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия

В программе передач возможны изменения.









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