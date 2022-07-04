Программа передач СТС на 4 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 4 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



04.07.2022



04:45 Воронины. Сезон 13. 8-я - 10-я серии

05:40 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 179-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Дорожные знаки

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Тролли

08:40 Бриллиантовый полицейский

10:30 Троя

13:45 Телепорт

15:35 Пассажиры

17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

20:00 Константин: Повелитель тьмы

22:25 Телекинез

00:20 Опасные пассажиры поезда 123

02:20 Проклятие плачущей

03:45 Воронины. Сезон 13. 8-я - 11-я серии



В программе передач возможны изменения.