Программа передач СТС на 4 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 4 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
04.07.2022
04:45 Воронины. Сезон 13. 8-я - 10-я серии
05:40 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 179-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Дорожные знаки
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Тролли
08:40 Бриллиантовый полицейский
10:30 Троя
13:45 Телепорт
15:35 Пассажиры
17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
20:00 Константин: Повелитель тьмы
22:25 Телекинез
00:20 Опасные пассажиры поезда 123
02:20 Проклятие плачущей
03:45 Воронины. Сезон 13. 8-я - 11-я серии
В программе передач возможны изменения.