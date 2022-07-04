Программа передач Матч ТВ на 4 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 4 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



04.07.2022



04:25 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал

05:30 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - «Сочи»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Закусочная на колесах

17:00 Новости

17:05 Закусочная на колесах

18:20 Громко

19:25 Новости

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир

22:15 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Есть тема!

00:55 Парный удар

03:00 Специальный репортаж

03:15 Новости

03:20 Макларен



В программе передач возможны изменения.