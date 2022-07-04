Программа передач Матч ТВ на 4 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 4 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
04.07.2022
04:25 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал
05:30 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - «Сочи»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Закусочная на колесах
17:00 Новости
17:05 Закусочная на колесах
18:20 Громко
19:25 Новости
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир
22:15 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Есть тема!
00:55 Парный удар
03:00 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Макларен
В программе передач возможны изменения.