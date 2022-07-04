Программа передач канала Звезда на 4 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 4 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
04.07.2022
04:45 Перелом. Хроника Победы
05:10 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Дачная поездка сержанта Цыбули
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Оружие Победы
13:40 Отражение. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Отражение. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 1-я серия
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Операция «Бернхард». Фальшивомонетчики Третьего рейха
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Проект «Альфа»
00:30 Дачная поездка сержанта Цыбули
01:45 Жажда
03:00 Джокеръ
В программе передач возможны изменения.