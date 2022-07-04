Программа передач канала Звезда на 4 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 4 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



04.07.2022



04:45 Перелом. Хроника Победы

05:10 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Дачная поездка сержанта Цыбули

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Оружие Победы

13:40 Отражение. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Отражение. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 1-я серия

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Операция «Бернхард». Фальшивомонетчики Третьего рейха

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Проект «Альфа»

00:30 Дачная поездка сержанта Цыбули

01:45 Жажда

03:00 Джокеръ



В программе передач возможны изменения.