Программа передач Золотая коллекция на 4 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 4 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



04.07.2022



04:35 Убить дракона

06:30 Зеркало

08:10 Пес Барбос и необычный кросс

08:25 В гостях у гномов

08:45 Жил-был Пёс

09:00 Владивосток

10:45 Цареубийца

12:35 Всадник по имени Смерть

14:30 Палата №6

16:05 Белый тигр

18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»

19:45 За спичками

21:30 Джентльмены удачи

23:05 Калина красная

01:00 Андрей Рублев

03:50 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»



В телепрограмме передач возможны изменения.