Программа передач Золотая коллекция на 4 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 4 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
04.07.2022
04:35 Убить дракона
06:30 Зеркало
08:10 Пес Барбос и необычный кросс
08:25 В гостях у гномов
08:45 Жил-был Пёс
09:00 Владивосток
10:45 Цареубийца
12:35 Всадник по имени Смерть
14:30 Палата №6
16:05 Белый тигр
18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»
19:45 За спичками
21:30 Джентльмены удачи
23:05 Калина красная
01:00 Андрей Рублев
03:50 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»
В телепрограмме передач возможны изменения.