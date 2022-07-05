Телепрограмма ТВ России на вторник 5 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 5 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 05.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Миссия «Аметист». 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Анна Каренина. 6-я серия

00:55 Письма на стекле. 11-я серия

01:50 Письма на стекле. 12-я серия

02:40 По горячим следам. 23-я серия - «Бухгалтер»

03:25 По горячим следам. 24-я серия - «Свидетель»



ТВЦ



04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик

05:20 Мой герой. Елена Малышева

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Психология болезни

08:35 Женская версия. Такси зелёный огонек. 1-я серия

09:26 Женская версия. Такси зелёный огонек. 2-я серия

10:20 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 3-я серия

12:45 Вижу-знаю. 4-я серия

13:40 Мой герой. Мария Андреева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 1-я серия

15:56 Чисто московские убийства. 2-я серия - «Разыскивается звезда!»

16:55 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые

17:50 События

18:15 Обратный отсчёт. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Звёзды лёгкого поведения

23:55 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 90-е. Водка

01:20 90-е. Бандитский Екатеринбург

02:05 «Операция «Промывание мозгов»

02:40 Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон

03:10 Женская версия. Такси зелёный огонек. 1-я серия

03:54 Женская версия. Такси зелёный огонек. 2-я серия

04:40 Ивар Калныньш. Разбитое сердце



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-9. Международный патруль

05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Коктейль

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Зов предков», 2-я серия. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Зов предков», 2-я серия. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Степные волки. 11-я серия

20:45 Степные волки. 12-я серия

21:40 Дайвер. 3-я серия

22:40 Дайвер. 4-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Рокировка

00:55 Пёс-3. Электрошок

01:55 Дикий-2. Охота на глухаря

02:40 Дикий-2. Два счетчика

03:25 Дикий-2. День ВДВ

04:10 Дикий-2. Чистая работа

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Без срока давности



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Мягкий приговор

06:10 Улицы разбитых фонарей 4. Долго и счастливо

06:55 Принцесса на бобах

09:00 Известия

09:30 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Плата по счетчику. 4-я серия

13:40 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 4. Беглец

18:55 Морские дьяволы 4. Эхо войны

19:50 След. Подлинные ценности

20:40 След. Вторая ошибка сапера

21:35 След. Смертельная ловушка

22:20 След. Вирус рака

23:10 Свои-3. Плата по счетам

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Агата

01:15 След. Соль

01:50 След. Трансплантация

02:30 След. Забудь меня

03:05 Детективы. Баловень судьбы

03:30 Детективы. Ценный ребенок

03:55 Детективы. Ни за что

04:30 Детективы. Ревнивый муж



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Как мама скажет». «Любовница с сюрпризом»

13:35 Порча. Батарейка

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Оборотень

15:15 Ясновидящая. 5-я - 8-я серии - «Судьба под шкафом». «Любовь по контракту». «Предостережение». «Чужая жизнь»

19:00 Ведьма. 5-я - 8-я серии

22:25 Порча. Батарейка

23:00 Знахарка

23:30 Верну любимого. Оборотень

00:05 Понять. Простить. «Как мама скажет». «Любовница с сюрпризом»

01:00 Исчезнувшая. 11-я и 12-я серии

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Модные игры. 3-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 304-я - 311-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 5. 189-я - 198-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 224-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 10-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 11-я серия

21:00 Патриот. Сезон 2. 20-я серия

21:30 Патриот. Сезон 2. 21-я серия

22:00 Гренландия

00:20 Антураж

02:05 Импровизация. Сезон 5. 132-я серия

02:55 Импровизация. Сезон 5. 133-я серия

03:50 Comedy Баттл. 35-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия



СТС



04:50 Воронины. Сезон 13. 11-я серия

05:15 Воронины. Сезон 13. 12-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 16-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 40-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 176-я серия

06:05 Три кота. Мусор в парке

06:10 Три кота. Хлеб

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 3-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 4-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:20 Кухня. Сезон 2. 2-я - 15-я серии

17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 3-я - 6-я серии

20:00 Сумерки. Сага. Новолуние

22:35 Красная шапочка

00:35 Милые кости

02:50 Воронины. Сезон 13. 11-я серия

03:10 Воронины. Сезон 13. 12-я серия

03:15 Воронины. Сезон 13. 11-я серия

03:35 Воронины. Сезон 13. 13-я серия

03:55 Воронины. Сезон 13. 14-я серия

04:00 Воронины. Сезон 13. 13-я серия

04:20 Воронины. Сезон 13. 15-я серия

04:25 Воронины. Сезон 13. 14-я серия

04:40 Воронины. Сезон 13. 16-я серия

04:45 Воронины. Сезон 13. 15-я серия



Матч ТВ



03:20 Макларен

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Неизвестный

17:00 Новости

17:05 Неизвестный

18:20 Все на Матч!

19:10 Новости

19:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России

20:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)

22:50 Все на Матч!

23:40 Есть тема!

00:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Шалорус

00:45 Смешанные единоборства. UFC. К. МакГрегор - Д. Порье

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Эмелек» (Эквадор). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Трон: Наследие

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?

00:30 Фантастическая четверка-2: Вторжение серебряного серфера

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



05:00 Отражение. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Екатерина Воронина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Оружие Победы

13:40 Отражение. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Отражение. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 2-я серия

19:40 Улика из прошлого. Тройка, семерка, туз. Тайна карточной мафии

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Риск - благородное дело

00:20 Екатерина Воронина

01:55 Ты помнишь

03:20 Берлин-Москва. Поезд победителей

04:10 Маресьев: продолжение легенды



Мосфильм. Золотая коллекция



03:50 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»

05:20 Гори, гори, моя звезда

06:45 Мой ласковый и нежный зверь

08:45 Чебурашка и крокодил Гена. Крокодил Гена

09:05 Чебурашка и крокодил Гена. Чебурашка

09:25 Чебурашка и крокодил Гена. Шапокляк

09:45 Чебурашка. Секрет праздника

09:55 Чебурашка и крокодил Гена. Чебурашка идет в школу

10:05 Дорога на Берлин

11:40 Добряки

13:05 День полнолуния

14:50 Сны

16:10 Город Зеро

18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Бумажная работа»

19:50 Берегись автомобиля

21:30 Бриллиантовая рука

23:20 Вокзал для двоих

01:40 Еще раз про любовь

03:15 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Бумажная работа»

04:45 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии



Время начала передач - московское.



















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