Телепрограмма ТВ России на вторник 5 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 5 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 05.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист». 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Анна Каренина. 6-я серия
00:55 Письма на стекле. 11-я серия
01:50 Письма на стекле. 12-я серия
02:40 По горячим следам. 23-я серия - «Бухгалтер»
03:25 По горячим следам. 24-я серия - «Свидетель»
ТВЦ
04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик
05:20 Мой герой. Елена Малышева
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Психология болезни
08:35 Женская версия. Такси зелёный огонек. 1-я серия
09:26 Женская версия. Такси зелёный огонек. 2-я серия
10:20 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 3-я серия
12:45 Вижу-знаю. 4-я серия
13:40 Мой герой. Мария Андреева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 1-я серия
15:56 Чисто московские убийства. 2-я серия - «Разыскивается звезда!»
16:55 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
17:50 События
18:15 Обратный отсчёт. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Звёзды лёгкого поведения
23:55 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 90-е. Водка
01:20 90-е. Бандитский Екатеринбург
02:05 «Операция «Промывание мозгов»
02:40 Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон
03:10 Женская версия. Такси зелёный огонек. 1-я серия
03:54 Женская версия. Такси зелёный огонек. 2-я серия
04:40 Ивар Калныньш. Разбитое сердце
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-9. Международный патруль
05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Коктейль
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Зов предков», 2-я серия. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Зов предков», 2-я серия. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Степные волки. 11-я серия
20:45 Степные волки. 12-я серия
21:40 Дайвер. 3-я серия
22:40 Дайвер. 4-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Рокировка
00:55 Пёс-3. Электрошок
01:55 Дикий-2. Охота на глухаря
02:40 Дикий-2. Два счетчика
03:25 Дикий-2. День ВДВ
04:10 Дикий-2. Чистая работа
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Без срока давности
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Мягкий приговор
06:10 Улицы разбитых фонарей 4. Долго и счастливо
06:55 Принцесса на бобах
09:00 Известия
09:30 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Плата по счетчику. 4-я серия
13:40 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 4. Беглец
18:55 Морские дьяволы 4. Эхо войны
19:50 След. Подлинные ценности
20:40 След. Вторая ошибка сапера
21:35 След. Смертельная ловушка
22:20 След. Вирус рака
23:10 Свои-3. Плата по счетам
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Агата
01:15 След. Соль
01:50 След. Трансплантация
02:30 След. Забудь меня
03:05 Детективы. Баловень судьбы
03:30 Детективы. Ценный ребенок
03:55 Детективы. Ни за что
04:30 Детективы. Ревнивый муж
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Как мама скажет». «Любовница с сюрпризом»
13:35 Порча. Батарейка
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Оборотень
15:15 Ясновидящая. 5-я - 8-я серии - «Судьба под шкафом». «Любовь по контракту». «Предостережение». «Чужая жизнь»
19:00 Ведьма. 5-я - 8-я серии
22:25 Порча. Батарейка
23:00 Знахарка
23:30 Верну любимого. Оборотень
00:05 Понять. Простить. «Как мама скажет». «Любовница с сюрпризом»
01:00 Исчезнувшая. 11-я и 12-я серии
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Модные игры. 3-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 304-я - 311-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 5. 189-я - 198-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 224-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 10-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 11-я серия
21:00 Патриот. Сезон 2. 20-я серия
21:30 Патриот. Сезон 2. 21-я серия
22:00 Гренландия
00:20 Антураж
02:05 Импровизация. Сезон 5. 132-я серия
02:55 Импровизация. Сезон 5. 133-я серия
03:50 Comedy Баттл. 35-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
СТС
04:50 Воронины. Сезон 13. 11-я серия
05:15 Воронины. Сезон 13. 12-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 16-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 40-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 176-я серия
06:05 Три кота. Мусор в парке
06:10 Три кота. Хлеб
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 3-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 4-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:20 Кухня. Сезон 2. 2-я - 15-я серии
17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 3-я - 6-я серии
20:00 Сумерки. Сага. Новолуние
22:35 Красная шапочка
00:35 Милые кости
02:50 Воронины. Сезон 13. 11-я серия
03:10 Воронины. Сезон 13. 12-я серия
03:15 Воронины. Сезон 13. 11-я серия
03:35 Воронины. Сезон 13. 13-я серия
03:55 Воронины. Сезон 13. 14-я серия
04:00 Воронины. Сезон 13. 13-я серия
04:20 Воронины. Сезон 13. 15-я серия
04:25 Воронины. Сезон 13. 14-я серия
04:40 Воронины. Сезон 13. 16-я серия
04:45 Воронины. Сезон 13. 15-я серия
Матч ТВ
03:20 Макларен
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Неизвестный
17:00 Новости
17:05 Неизвестный
18:20 Все на Матч!
19:10 Новости
19:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
20:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
22:50 Все на Матч!
23:40 Есть тема!
00:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Шалорус
00:45 Смешанные единоборства. UFC. К. МакГрегор - Д. Порье
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Эмелек» (Эквадор). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Трон: Наследие
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Знаете ли вы, что?
00:30 Фантастическая четверка-2: Вторжение серебряного серфера
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
05:00 Отражение. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Екатерина Воронина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Оружие Победы
13:40 Отражение. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Отражение. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 2-я серия
19:40 Улика из прошлого. Тройка, семерка, туз. Тайна карточной мафии
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Риск - благородное дело
00:20 Екатерина Воронина
01:55 Ты помнишь
03:20 Берлин-Москва. Поезд победителей
04:10 Маресьев: продолжение легенды
Мосфильм. Золотая коллекция
03:50 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»
05:20 Гори, гори, моя звезда
06:45 Мой ласковый и нежный зверь
08:45 Чебурашка и крокодил Гена. Крокодил Гена
09:05 Чебурашка и крокодил Гена. Чебурашка
09:25 Чебурашка и крокодил Гена. Шапокляк
09:45 Чебурашка. Секрет праздника
09:55 Чебурашка и крокодил Гена. Чебурашка идет в школу
10:05 Дорога на Берлин
11:40 Добряки
13:05 День полнолуния
14:50 Сны
16:10 Город Зеро
18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Бумажная работа»
19:50 Берегись автомобиля
21:30 Бриллиантовая рука
23:20 Вокзал для двоих
01:40 Еще раз про любовь
03:15 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Бумажная работа»
04:45 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии
Время начала передач - московское.