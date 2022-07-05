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Программа передач ТВЦ на 5 июля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 5 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

05.07.2022

04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик
05:20 Мой герой. Елена Малышева
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Психология болезни
08:35 Женская версия. Такси зелёный огонек. 1-я серия
09:26 Женская версия. Такси зелёный огонек. 2-я серия
10:20 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 3-я серия
12:45 Вижу-знаю. 4-я серия
13:40 Мой герой. Мария Андреева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 1-я серия
15:56 Чисто московские убийства. 2-я серия - «Разыскивается звезда!»
16:55 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
17:50 События
18:15 Обратный отсчёт. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Звёзды лёгкого поведения
23:55 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 90-е. Водка
01:20 90-е. Бандитский Екатеринбург
02:05 «Операция «Промывание мозгов»
02:40 Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон
03:10 Женская версия. Такси зелёный огонек. 1-я серия
03:54 Женская версия. Такси зелёный огонек. 2-я серия
04:40 Ивар Калныньш. Разбитое сердце

В программе передач возможны изменения.









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