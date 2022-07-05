Программа передач ТВЦ на 5 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 5 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



05.07.2022



04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик

05:20 Мой герой. Елена Малышева

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Психология болезни

08:35 Женская версия. Такси зелёный огонек. 1-я серия

09:26 Женская версия. Такси зелёный огонек. 2-я серия

10:20 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 3-я серия

12:45 Вижу-знаю. 4-я серия

13:40 Мой герой. Мария Андреева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 1-я серия

15:56 Чисто московские убийства. 2-я серия - «Разыскивается звезда!»

16:55 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые

17:50 События

18:15 Обратный отсчёт. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Звёзды лёгкого поведения

23:55 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 90-е. Водка

01:20 90-е. Бандитский Екатеринбург

02:05 «Операция «Промывание мозгов»

02:40 Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон

03:10 Женская версия. Такси зелёный огонек. 1-я серия

03:54 Женская версия. Такси зелёный огонек. 2-я серия

04:40 Ивар Калныньш. Разбитое сердце



В программе передач возможны изменения.