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Программа передач НТВ на 5 июля 2022 года


Телепрограмма НТВ на 5 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

05.07.2022

05:00 Улицы разбитых фонарей-9. Международный патруль
05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Коктейль
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Зов предков», 2-я серия. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Зов предков», 2-я серия. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Степные волки. 11-я серия
20:45 Степные волки. 12-я серия
21:40 Дайвер. 3-я серия
22:40 Дайвер. 4-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Рокировка
00:55 Пёс-3. Электрошок
01:55 Дикий-2. Охота на глухаря
02:40 Дикий-2. Два счетчика
03:25 Дикий-2. День ВДВ
04:10 Дикий-2. Чистая работа
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Без срока давности

В программе передач возможны изменения.









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