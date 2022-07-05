Программа передач НТВ на 5 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 5 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



05.07.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-9. Международный патруль

05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Коктейль

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Зов предков», 2-я серия. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Зов предков», 2-я серия. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Степные волки. 11-я серия

20:45 Степные волки. 12-я серия

21:40 Дайвер. 3-я серия

22:40 Дайвер. 4-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Рокировка

00:55 Пёс-3. Электрошок

01:55 Дикий-2. Охота на глухаря

02:40 Дикий-2. Два счетчика

03:25 Дикий-2. День ВДВ

04:10 Дикий-2. Чистая работа

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Без срока давности



В программе передач возможны изменения.