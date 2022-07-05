Программа передач Пятого канала на 5 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 5 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
05.07.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Мягкий приговор
06:10 Улицы разбитых фонарей 4. Долго и счастливо
06:55 Принцесса на бобах
09:00 Известия
09:30 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Плата по счетчику. 4-я серия
13:40 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 4. Беглец
18:55 Морские дьяволы 4. Эхо войны
19:50 След. Подлинные ценности
20:40 След. Вторая ошибка сапера
21:35 След. Смертельная ловушка
22:20 След. Вирус рака
23:10 Свои-3. Плата по счетам
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Агата
01:15 След. Соль
01:50 След. Трансплантация
02:30 След. Забудь меня
03:05 Детективы. Баловень судьбы
03:30 Детективы. Ценный ребенок
03:55 Детективы. Ни за что
04:30 Детективы. Ревнивый муж
В программе передач возможны изменения.