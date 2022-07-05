Программа передач Пятого канала на 5 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 5 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



05.07.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Мягкий приговор

06:10 Улицы разбитых фонарей 4. Долго и счастливо

06:55 Принцесса на бобах

09:00 Известия

09:30 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Плата по счетчику. 4-я серия

13:40 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 4. Беглец

18:55 Морские дьяволы 4. Эхо войны

19:50 След. Подлинные ценности

20:40 След. Вторая ошибка сапера

21:35 След. Смертельная ловушка

22:20 След. Вирус рака

23:10 Свои-3. Плата по счетам

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Агата

01:15 След. Соль

01:50 След. Трансплантация

02:30 След. Забудь меня

03:05 Детективы. Баловень судьбы

03:30 Детективы. Ценный ребенок

03:55 Детективы. Ни за что

04:30 Детективы. Ревнивый муж



В программе передач возможны изменения.