Программа передач Домашний на 5 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 5 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



05.07.2022



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Как мама скажет». «Любовница с сюрпризом»

13:35 Порча. Батарейка

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Оборотень

15:15 Ясновидящая. 5-я - 8-я серии - «Судьба под шкафом». «Любовь по контракту». «Предостережение». «Чужая жизнь»

19:00 Ведьма. 5-я - 8-я серии

22:25 Порча. Батарейка

23:00 Знахарка

23:30 Верну любимого. Оборотень

00:05 Понять. Простить. «Как мама скажет». «Любовница с сюрпризом»

01:00 Исчезнувшая. 11-я и 12-я серии

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.