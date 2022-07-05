Программа передач Домашний на 5 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 5 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
05.07.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Как мама скажет». «Любовница с сюрпризом»
13:35 Порча. Батарейка
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Оборотень
15:15 Ясновидящая. 5-я - 8-я серии - «Судьба под шкафом». «Любовь по контракту». «Предостережение». «Чужая жизнь»
19:00 Ведьма. 5-я - 8-я серии
22:25 Порча. Батарейка
23:00 Знахарка
23:30 Верну любимого. Оборотень
00:05 Понять. Простить. «Как мама скажет». «Любовница с сюрпризом»
01:00 Исчезнувшая. 11-я и 12-я серии
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.