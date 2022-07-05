Программа передач ТНТ на 5 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 5 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



05.07.2022



04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Модные игры. 3-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 304-я - 311-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 5. 189-я - 198-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 224-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 10-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 11-я серия

21:00 Патриот. Сезон 2. 20-я серия

21:30 Патриот. Сезон 2. 21-я серия

22:00 Гренландия

00:20 Антураж

02:05 Импровизация. Сезон 5. 132-я серия

02:55 Импровизация. Сезон 5. 133-я серия

03:50 Comedy Баттл. 35-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия



В программе передач возможны изменения.