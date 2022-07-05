Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТНТ на 5 июля 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 5 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

05.07.2022

04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Модные игры. 3-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 304-я - 311-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 5. 189-я - 198-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 224-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 10-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 11-я серия
21:00 Патриот. Сезон 2. 20-я серия
21:30 Патриот. Сезон 2. 21-я серия
22:00 Гренландия
00:20 Антураж
02:05 Импровизация. Сезон 5. 132-я серия
02:55 Импровизация. Сезон 5. 133-я серия
03:50 Comedy Баттл. 35-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТНТ на 4 июля 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 30 июня 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 29 июня 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 28 июня 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 3 июля 2022 года
    •




    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Великобритании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.









    Погода в Москве на 5 июля 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 4 июля 2022. Ковид статистика на сегодня
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Водолей
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Козерог
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Скорпион
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Весы
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Дева
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Лев
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru