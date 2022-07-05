Программа передач ТНТ на 5 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 5 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
05.07.2022
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Модные игры. 3-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 304-я - 311-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 5. 189-я - 198-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 224-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 10-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 11-я серия
21:00 Патриот. Сезон 2. 20-я серия
21:30 Патриот. Сезон 2. 21-я серия
22:00 Гренландия
00:20 Антураж
02:05 Импровизация. Сезон 5. 132-я серия
02:55 Импровизация. Сезон 5. 133-я серия
03:50 Comedy Баттл. 35-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
В программе передач возможны изменения.