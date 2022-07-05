Программа передач СТС на 5 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 5 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
05.07.2022
04:50 Воронины. Сезон 13. 11-я серия
05:15 Воронины. Сезон 13. 12-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 16-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 40-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 176-я серия
06:05 Три кота. Мусор в парке
06:10 Три кота. Хлеб
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 3-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 4-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:20 Кухня. Сезон 2. 2-я - 15-я серии
17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 3-я - 6-я серии
20:00 Сумерки. Сага. Новолуние
22:35 Красная шапочка
00:35 Милые кости
02:50 Воронины. Сезон 13. 11-я серия
03:10 Воронины. Сезон 13. 12-я серия
03:15 Воронины. Сезон 13. 11-я серия
03:35 Воронины. Сезон 13. 13-я серия
03:55 Воронины. Сезон 13. 14-я серия
04:00 Воронины. Сезон 13. 13-я серия
04:20 Воронины. Сезон 13. 15-я серия
04:25 Воронины. Сезон 13. 14-я серия
04:40 Воронины. Сезон 13. 16-я серия
04:45 Воронины. Сезон 13. 15-я серия
В программе передач возможны изменения.