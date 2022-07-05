Программа передач СТС на 5 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 5 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



05.07.2022



04:50 Воронины. Сезон 13. 11-я серия

05:15 Воронины. Сезон 13. 12-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 16-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 40-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 176-я серия

06:05 Три кота. Мусор в парке

06:10 Три кота. Хлеб

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 3-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 4-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:20 Кухня. Сезон 2. 2-я - 15-я серии

17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 3-я - 6-я серии

20:00 Сумерки. Сага. Новолуние

22:35 Красная шапочка

00:35 Милые кости

02:50 Воронины. Сезон 13. 11-я серия

03:10 Воронины. Сезон 13. 12-я серия

03:15 Воронины. Сезон 13. 11-я серия

03:35 Воронины. Сезон 13. 13-я серия

03:55 Воронины. Сезон 13. 14-я серия

04:00 Воронины. Сезон 13. 13-я серия

04:20 Воронины. Сезон 13. 15-я серия

04:25 Воронины. Сезон 13. 14-я серия

04:40 Воронины. Сезон 13. 16-я серия

04:45 Воронины. Сезон 13. 15-я серия



В программе передач возможны изменения.