Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 5 июля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 5 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

05.07.2022

03:20 Макларен
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Неизвестный
17:00 Новости
17:05 Неизвестный
18:20 Все на Матч!
19:10 Новости
19:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
20:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
22:50 Все на Матч!
23:40 Есть тема!
00:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Шалорус
00:45 Смешанные единоборства. UFC. К. МакГрегор - Д. Порье
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Эмелек» (Эквадор). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Матч ТВ на 29 июня 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 30 июня 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 4 июля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 28 июня 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 3 июля 2022 года
    •




    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Великобритании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.









    Погода в Москве на 5 июля 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 4 июля 2022. Ковид статистика на сегодня
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Водолей
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Козерог
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Скорпион
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Весы
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Дева
    Гороскоп на 5 июля 2022 года Лев
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru