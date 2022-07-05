Программа передач Матч ТВ на 5 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 5 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
05.07.2022
03:20 Макларен
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Неизвестный
17:00 Новости
17:05 Неизвестный
18:20 Все на Матч!
19:10 Новости
19:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
20:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
22:50 Все на Матч!
23:40 Есть тема!
00:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Шалорус
00:45 Смешанные единоборства. UFC. К. МакГрегор - Д. Порье
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Эмелек» (Эквадор). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
В программе передач возможны изменения.