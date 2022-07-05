Программа передач Матч ТВ на 5 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 5 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



05.07.2022



03:20 Макларен

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Неизвестный

17:00 Новости

17:05 Неизвестный

18:20 Все на Матч!

19:10 Новости

19:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России

20:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)

22:50 Все на Матч!

23:40 Есть тема!

00:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Шалорус

00:45 Смешанные единоборства. UFC. К. МакГрегор - Д. Порье

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Эмелек» (Эквадор). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров



В программе передач возможны изменения.