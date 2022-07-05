Программа передач канала Звезда на 5 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 5 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
05.07.2022
05:00 Отражение. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Екатерина Воронина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Оружие Победы
13:40 Отражение. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Отражение. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 2-я серия
19:40 Улика из прошлого. Тройка, семерка, туз. Тайна карточной мафии
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Риск - благородное дело
00:20 Екатерина Воронина
01:55 Ты помнишь
03:20 Берлин-Москва. Поезд победителей
04:10 Маресьев: продолжение легенды
В программе передач возможны изменения.