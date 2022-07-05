Программа передач канала Звезда на 5 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 5 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



05.07.2022



05:00 Отражение. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Екатерина Воронина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Оружие Победы

13:40 Отражение. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Отражение. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 2-я серия

19:40 Улика из прошлого. Тройка, семерка, туз. Тайна карточной мафии

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Риск - благородное дело

00:20 Екатерина Воронина

01:55 Ты помнишь

03:20 Берлин-Москва. Поезд победителей

04:10 Маресьев: продолжение легенды



В программе передач возможны изменения.