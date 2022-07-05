Программа передач Золотая коллекция на 5 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 5 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
05.07.2022
03:50 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»
05:20 Гори, гори, моя звезда
06:45 Мой ласковый и нежный зверь
08:45 Чебурашка и крокодил Гена. Крокодил Гена
09:05 Чебурашка и крокодил Гена. Чебурашка
09:25 Чебурашка и крокодил Гена. Шапокляк
09:45 Чебурашка. Секрет праздника
09:55 Чебурашка и крокодил Гена. Чебурашка идет в школу
10:05 Дорога на Берлин
11:40 Добряки
13:05 День полнолуния
14:50 Сны
16:10 Город Зеро
18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Бумажная работа»
19:50 Берегись автомобиля
21:30 Бриллиантовая рука
23:20 Вокзал для двоих
01:40 Еще раз про любовь
03:15 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Бумажная работа»
04:45 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.