Программа передач Золотая коллекция на 5 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 5 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



05.07.2022



03:50 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Исчезновение»

05:20 Гори, гори, моя звезда

06:45 Мой ласковый и нежный зверь

08:45 Чебурашка и крокодил Гена. Крокодил Гена

09:05 Чебурашка и крокодил Гена. Чебурашка

09:25 Чебурашка и крокодил Гена. Шапокляк

09:45 Чебурашка. Секрет праздника

09:55 Чебурашка и крокодил Гена. Чебурашка идет в школу

10:05 Дорога на Берлин

11:40 Добряки

13:05 День полнолуния

14:50 Сны

16:10 Город Зеро

18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Бумажная работа»

19:50 Берегись автомобиля

21:30 Бриллиантовая рука

23:20 Вокзал для двоих

01:40 Еще раз про любовь

03:15 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Бумажная работа»

04:45 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.