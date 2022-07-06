Телепрограмма ТВ России на среду 6 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 6 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 06.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Миссия «Аметист». 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Анна Каренина. 7-я серия

00:55 Письма на стекле. 13-я серия

01:50 Письма на стекле. 14-я серия

02:40 По горячим следам. 25-я серия - «Долг»

03:25 По горячим следам. 26-я серия - «Взрослое решение»



ТВЦ



04:40 Ивар Калныньш. Разбитое сердце

05:25 Мой герой. Мария Андреева

06:00 Настроение

08:35 Женская версия. Комсомольский роман. 1-я серия

09:26 Женская версия. Комсомольский роман. 2-я серия

10:20 Георгий Юматов. О герое былых времён

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 5-я серия

12:45 Вижу-знаю. 6-я серия

13:40 Мой герой. Елена Панова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 1-я серия

15:57 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Жизнь взаймы

17:50 События

18:15 Обратный отсчёт. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 54-я серия

23:10 Хроники московского быта. Запах еды и денег

23:55 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе

01:25 Знак качества. Что спасает от голода?

02:05 Битва за Германию

02:45 Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники

03:10 Женская версия. Комсомольский роман. 1-я серия

03:53 Женская версия. Комсомольский роман. 2-я серия

04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Без срока давности

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Первая любовь

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Один в поле воин», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Один в поле воин», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Степные волки. 13-я серия

20:45 Степные волки. 14-я серия

21:40 Дайвер. 5-я серия

22:40 Дайвер. 6-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Гробовщик

00:55 Пёс-3. Похищение

01:50 Дикий-2. Лихой маршрут

02:35 Дикий-2. На здоровье!

03:20 Дикий-2. Дикий и Лысый

04:05 Дикий-2. Золотое дно

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Фото на память



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Поезд на север. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Поезд на север. 4-я серия

13:45 Конвой. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 4. Неуловимый

18:55 Морские дьяволы 4. Зверь

19:55 След. Среди камней

20:40 След. Турнир

21:30 След. Холм мертвецов

22:20 След. Жир

23:10 Свои-3. Арбалет

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Прорубь на тот свет

01:15 След. Звонок

01:50 След. Тихая обитель

02:30 След. Дорога из черных камней

03:05 Детективы. Фото на память

03:30 Детективы. Мама, не плачь

04:00 Детективы. Короткое замыкание

04:30 Детективы. Бабкин ребус



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Корпоративная любовь». «Женщина на двоих»

13:35 Порча. Дом-убийца

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Багаж из прошлого

15:15 Ясновидящая. 9-я - 12-я серии - «Приворожённый». «Поймать мужа». «Женщина на фото». «Не доставайся никому...»

19:00 Ведьма. 9-я - 12-я серии

22:30 Порча. Дом-убийца

23:00 Знахарка

23:35 Верну любимого. Багаж из прошлого

00:10 Понять. Простить. «Корпоративная любовь». «Женщина на двоих»

01:05 Исчезнувшая. 13-я и 14-я серии

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Битва пикников. 11-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 312-я - 319-я серии

13:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я - 228-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 11-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 12-я серия

21:00 Патриот. Сезон 2. 22-я серия

21:30 Патриот. Сезон 2. 23-я серия

22:00 Расплата

00:30 Шоу начинается

02:05 Импровизация. Сезон 5. 134-я серия

02:55 Импровизация. Сезон 5. 135-я серия

03:45 Comedy Баттл. 36-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 13. 15-я серия

05:05 Воронины. Сезон 13. 17-я серия

05:10 Воронины. Сезон 13. 16-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 11-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 42-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия

06:05 Три кота. Таинственный тортоежка

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 5-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 6-я серия

10:00 Уральские пельмени. #трудности перевода

10:20 Кухня. Сезон 2. 10-я - 20-я серии

16:10 Кухня. Сезон 3. 1-я - 3-я серии

17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

20:00 Последний охотник на ведьм

22:05 Константин: Повелитель тьмы

00:25 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса

02:20 Воронины. Сезон 13. 15-я - 21-я серии



Матч ТВ



03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров

05:05 Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Барселона» (Испания)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Разрушитель

17:00 Новости

17:05 Разрушитель

18:20 Все на Матч!

19:10 Новости

19:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России

20:30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова

21:25 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Англия - Австрия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Серро Портеньо» (Парагвай). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Пекло

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Быстрее пули

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:40 Документальный проект



Звезда



05:00 Отражение. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:55 Безумный день

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Оружие Победы

13:40 Отражение. 9-я - 12-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Отражение. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 3-я серия

19:40 Секретные материалы. «Киевский Нюрнберг». Возмездие без срока давности

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 В стреляющей глуши

00:25 Безумный день

01:35 Дела сердечные

03:05 Ты помнишь

04:30 Перелом. Хроника Победы



Мосфильм. Золотая коллекция



04:45 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии

08:25 Самогонщики

08:50 Пес Барбос и необычный кросс

09:00 Винни-Пух

09:10 Винни-Пух. Винни-Пух идет в гости

09:25 Винни-Пух. Винни-Пух и день забот

09:45 Кто, если не мы

11:25 Мы из джаза

13:00 Зимний вечер в Гаграх

14:35 Любовь в СССР

16:10 Яды, или Всемирная история отравлений

18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»

19:50 Не может быть!

21:30 Ирония судьбы, или С легким паром!

01:00 Спортлото-82

02:30 Не горюй!

04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»



Время начала передач - московское.



















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