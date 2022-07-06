Телепрограмма ТВ России на среду 6 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 6 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 06.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист». 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Анна Каренина. 7-я серия
00:55 Письма на стекле. 13-я серия
01:50 Письма на стекле. 14-я серия
02:40 По горячим следам. 25-я серия - «Долг»
03:25 По горячим следам. 26-я серия - «Взрослое решение»
ТВЦ
04:40 Ивар Калныньш. Разбитое сердце
05:25 Мой герой. Мария Андреева
06:00 Настроение
08:35 Женская версия. Комсомольский роман. 1-я серия
09:26 Женская версия. Комсомольский роман. 2-я серия
10:20 Георгий Юматов. О герое былых времён
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 5-я серия
12:45 Вижу-знаю. 6-я серия
13:40 Мой герой. Елена Панова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 1-я серия
15:57 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
17:50 События
18:15 Обратный отсчёт. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 54-я серия
23:10 Хроники московского быта. Запах еды и денег
23:55 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе
01:25 Знак качества. Что спасает от голода?
02:05 Битва за Германию
02:45 Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники
03:10 Женская версия. Комсомольский роман. 1-я серия
03:53 Женская версия. Комсомольский роман. 2-я серия
04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Без срока давности
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Первая любовь
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Один в поле воин», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Один в поле воин», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Степные волки. 13-я серия
20:45 Степные волки. 14-я серия
21:40 Дайвер. 5-я серия
22:40 Дайвер. 6-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Гробовщик
00:55 Пёс-3. Похищение
01:50 Дикий-2. Лихой маршрут
02:35 Дикий-2. На здоровье!
03:20 Дикий-2. Дикий и Лысый
04:05 Дикий-2. Золотое дно
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Фото на память
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Поезд на север. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Поезд на север. 4-я серия
13:45 Конвой. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 4. Неуловимый
18:55 Морские дьяволы 4. Зверь
19:55 След. Среди камней
20:40 След. Турнир
21:30 След. Холм мертвецов
22:20 След. Жир
23:10 Свои-3. Арбалет
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Прорубь на тот свет
01:15 След. Звонок
01:50 След. Тихая обитель
02:30 След. Дорога из черных камней
03:05 Детективы. Фото на память
03:30 Детективы. Мама, не плачь
04:00 Детективы. Короткое замыкание
04:30 Детективы. Бабкин ребус
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Корпоративная любовь». «Женщина на двоих»
13:35 Порча. Дом-убийца
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Багаж из прошлого
15:15 Ясновидящая. 9-я - 12-я серии - «Приворожённый». «Поймать мужа». «Женщина на фото». «Не доставайся никому...»
19:00 Ведьма. 9-я - 12-я серии
22:30 Порча. Дом-убийца
23:00 Знахарка
23:35 Верну любимого. Багаж из прошлого
00:10 Понять. Простить. «Корпоративная любовь». «Женщина на двоих»
01:05 Исчезнувшая. 13-я и 14-я серии
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Битва пикников. 11-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 312-я - 319-я серии
13:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я - 228-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 11-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 12-я серия
21:00 Патриот. Сезон 2. 22-я серия
21:30 Патриот. Сезон 2. 23-я серия
22:00 Расплата
00:30 Шоу начинается
02:05 Импровизация. Сезон 5. 134-я серия
02:55 Импровизация. Сезон 5. 135-я серия
03:45 Comedy Баттл. 36-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 13. 15-я серия
05:05 Воронины. Сезон 13. 17-я серия
05:10 Воронины. Сезон 13. 16-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 11-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 42-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия
06:05 Три кота. Таинственный тортоежка
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 5-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 6-я серия
10:00 Уральские пельмени. #трудности перевода
10:20 Кухня. Сезон 2. 10-я - 20-я серии
16:10 Кухня. Сезон 3. 1-я - 3-я серии
17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
20:00 Последний охотник на ведьм
22:05 Константин: Повелитель тьмы
00:25 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса
02:20 Воронины. Сезон 13. 15-я - 21-я серии
Матч ТВ
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
05:05 Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Барселона» (Испания)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Разрушитель
17:00 Новости
17:05 Разрушитель
18:20 Все на Матч!
19:10 Новости
19:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
20:30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова
21:25 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Англия - Австрия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Серро Портеньо» (Парагвай). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Пекло
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Быстрее пули
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:40 Документальный проект
Звезда
05:00 Отражение. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:55 Безумный день
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Оружие Победы
13:40 Отражение. 9-я - 12-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Отражение. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 3-я серия
19:40 Секретные материалы. «Киевский Нюрнберг». Возмездие без срока давности
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 В стреляющей глуши
00:25 Безумный день
01:35 Дела сердечные
03:05 Ты помнишь
04:30 Перелом. Хроника Победы
Мосфильм. Золотая коллекция
04:45 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии
08:25 Самогонщики
08:50 Пес Барбос и необычный кросс
09:00 Винни-Пух
09:10 Винни-Пух. Винни-Пух идет в гости
09:25 Винни-Пух. Винни-Пух и день забот
09:45 Кто, если не мы
11:25 Мы из джаза
13:00 Зимний вечер в Гаграх
14:35 Любовь в СССР
16:10 Яды, или Всемирная история отравлений
18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»
19:50 Не может быть!
21:30 Ирония судьбы, или С легким паром!
01:00 Спортлото-82
02:30 Не горюй!
04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»
Время начала передач - московское.