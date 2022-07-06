Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Первого канала на 6 июля 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 6 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

06.07.2022

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист». 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Первого канала на 5 июля 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 4 июля 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 30 июня 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 29 июня 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 28 июня 2022 года
    •




    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Великобритании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.









    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Гороскоп на 6 июля 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 6 июля 2022 года Водолей
    Гороскоп на 6 июля 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 6 июля 2022 года Козерог
    Гороскоп на 6 июля 2022 года Скорпион
    Гороскоп на 6 июля 2022 года Весы
    Гороскоп на 6 июля 2022 года Дева
    Гороскоп на 6 июля 2022 года Лев
    Гороскоп на 6 июля 2022 года Рак
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru