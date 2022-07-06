Программа передач ТВЦ на 6 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 6 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
06.07.2022
04:40 Ивар Калныньш. Разбитое сердце
05:25 Мой герой. Мария Андреева
06:00 Настроение
08:35 Женская версия. Комсомольский роман. 1-я серия
09:26 Женская версия. Комсомольский роман. 2-я серия
10:20 Георгий Юматов. О герое былых времён
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 5-я серия
12:45 Вижу-знаю. 6-я серия
13:40 Мой герой. Елена Панова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 1-я серия
15:57 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
17:50 События
18:15 Обратный отсчёт. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 54-я серия
23:10 Хроники московского быта. Запах еды и денег
23:55 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе
01:25 Знак качества. Что спасает от голода?
02:05 Битва за Германию
02:45 Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники
03:10 Женская версия. Комсомольский роман. 1-я серия
03:53 Женская версия. Комсомольский роман. 2-я серия
04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей
В программе передач возможны изменения.