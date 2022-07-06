Программа передач ТВЦ на 6 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 6 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



06.07.2022



04:40 Ивар Калныньш. Разбитое сердце

05:25 Мой герой. Мария Андреева

06:00 Настроение

08:35 Женская версия. Комсомольский роман. 1-я серия

09:26 Женская версия. Комсомольский роман. 2-я серия

10:20 Георгий Юматов. О герое былых времён

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 5-я серия

12:45 Вижу-знаю. 6-я серия

13:40 Мой герой. Елена Панова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 1-я серия

15:57 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Жизнь взаймы

17:50 События

18:15 Обратный отсчёт. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 54-я серия

23:10 Хроники московского быта. Запах еды и денег

23:55 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе

01:25 Знак качества. Что спасает от голода?

02:05 Битва за Германию

02:45 Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники

03:10 Женская версия. Комсомольский роман. 1-я серия

03:53 Женская версия. Комсомольский роман. 2-я серия

04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей



В программе передач возможны изменения.