Программа передач НТВ на 6 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 6 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
06.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Без срока давности
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Первая любовь
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Один в поле воин», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Один в поле воин», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Степные волки. 13-я серия
20:45 Степные волки. 14-я серия
21:40 Дайвер. 5-я серия
22:40 Дайвер. 6-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Гробовщик
00:55 Пёс-3. Похищение
01:50 Дикий-2. Лихой маршрут
02:35 Дикий-2. На здоровье!
03:20 Дикий-2. Дикий и Лысый
04:05 Дикий-2. Золотое дно
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Фото на память
В программе передач возможны изменения.