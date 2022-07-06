Программа передач НТВ на 6 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 6 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



06.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Без срока давности

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Первая любовь

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Один в поле воин», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Один в поле воин», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Степные волки. 13-я серия

20:45 Степные волки. 14-я серия

21:40 Дайвер. 5-я серия

22:40 Дайвер. 6-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Гробовщик

00:55 Пёс-3. Похищение

01:50 Дикий-2. Лихой маршрут

02:35 Дикий-2. На здоровье!

03:20 Дикий-2. Дикий и Лысый

04:05 Дикий-2. Золотое дно

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Фото на память



В программе передач возможны изменения.