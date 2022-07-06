Программа передач Пятого канала на 6 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 6 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



06.07.2022



05:00 Известия

05:30 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Поезд на север. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Поезд на север. 4-я серия

13:45 Конвой. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 4. Неуловимый

18:55 Морские дьяволы 4. Зверь

19:55 След. Среди камней

20:40 След. Турнир

21:30 След. Холм мертвецов

22:20 След. Жир

23:10 Свои-3. Арбалет

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Прорубь на тот свет

01:15 След. Звонок

01:50 След. Тихая обитель

02:30 След. Дорога из черных камней

03:05 Детективы. Фото на память

03:30 Детективы. Мама, не плачь

04:00 Детективы. Короткое замыкание

04:30 Детективы. Бабкин ребус



В программе передач возможны изменения.