Программа передач Пятого канала на 6 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 6 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
06.07.2022
05:00 Известия
05:30 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Поезд на север. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Поезд на север. 4-я серия
13:45 Конвой. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 4. Неуловимый
18:55 Морские дьяволы 4. Зверь
19:55 След. Среди камней
20:40 След. Турнир
21:30 След. Холм мертвецов
22:20 След. Жир
23:10 Свои-3. Арбалет
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Прорубь на тот свет
01:15 След. Звонок
01:50 След. Тихая обитель
02:30 След. Дорога из черных камней
03:05 Детективы. Фото на память
03:30 Детективы. Мама, не плачь
04:00 Детективы. Короткое замыкание
04:30 Детективы. Бабкин ребус
В программе передач возможны изменения.