Программа передач Домашний на 6 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 6 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



06.07.2022



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Корпоративная любовь». «Женщина на двоих»

13:35 Порча. Дом-убийца

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Багаж из прошлого

15:15 Ясновидящая. 9-я - 12-я серии - «Приворожённый». «Поймать мужа». «Женщина на фото». «Не доставайся никому...»

19:00 Ведьма. 9-я - 12-я серии

22:30 Порча. Дом-убийца

23:00 Знахарка

23:35 Верну любимого. Багаж из прошлого

00:10 Понять. Простить. «Корпоративная любовь». «Женщина на двоих»

01:05 Исчезнувшая. 13-я и 14-я серии

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.