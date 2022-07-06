Программа передач Домашний на 6 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 6 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
06.07.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Корпоративная любовь». «Женщина на двоих»
13:35 Порча. Дом-убийца
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Багаж из прошлого
15:15 Ясновидящая. 9-я - 12-я серии - «Приворожённый». «Поймать мужа». «Женщина на фото». «Не доставайся никому...»
19:00 Ведьма. 9-я - 12-я серии
22:30 Порча. Дом-убийца
23:00 Знахарка
23:35 Верну любимого. Багаж из прошлого
00:10 Понять. Простить. «Корпоративная любовь». «Женщина на двоих»
01:05 Исчезнувшая. 13-я и 14-я серии
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.