Программа передач ТНТ на 6 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 6 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
06.07.2022
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Битва пикников. 11-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 312-я - 319-я серии
13:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я - 228-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 11-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 12-я серия
21:00 Патриот. Сезон 2. 22-я серия
21:30 Патриот. Сезон 2. 23-я серия
22:00 Расплата
00:30 Шоу начинается
02:05 Импровизация. Сезон 5. 134-я серия
02:55 Импровизация. Сезон 5. 135-я серия
03:45 Comedy Баттл. 36-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия
В программе передач возможны изменения.