Программа передач ТНТ на 6 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 6 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



06.07.2022



04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Битва пикников. 11-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 312-я - 319-я серии

13:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я - 228-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 11-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 12-я серия

21:00 Патриот. Сезон 2. 22-я серия

21:30 Патриот. Сезон 2. 23-я серия

22:00 Расплата

00:30 Шоу начинается

02:05 Импровизация. Сезон 5. 134-я серия

02:55 Импровизация. Сезон 5. 135-я серия

03:45 Comedy Баттл. 36-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия



В программе передач возможны изменения.