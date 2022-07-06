Программа передач СТС на 6 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 6 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



06.07.2022



04:45 Воронины. Сезон 13. 15-я серия

05:05 Воронины. Сезон 13. 17-я серия

05:10 Воронины. Сезон 13. 16-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 11-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 42-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия

06:05 Три кота. Таинственный тортоежка

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 5-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 6-я серия

10:00 Уральские пельмени. #трудности перевода

10:20 Кухня. Сезон 2. 10-я - 20-я серии

16:10 Кухня. Сезон 3. 1-я - 3-я серии

17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

20:00 Последний охотник на ведьм

22:05 Константин: Повелитель тьмы

00:25 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса

02:20 Воронины. Сезон 13. 15-я - 21-я серии



В программе передач возможны изменения.