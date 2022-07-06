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Программа передач СТС на 6 июля 2022 года


Телепрограмма СТС на 6 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

06.07.2022

04:45 Воронины. Сезон 13. 15-я серия
05:05 Воронины. Сезон 13. 17-я серия
05:10 Воронины. Сезон 13. 16-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 11-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 42-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия
06:05 Три кота. Таинственный тортоежка
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 5-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 6-я серия
10:00 Уральские пельмени. #трудности перевода
10:20 Кухня. Сезон 2. 10-я - 20-я серии
16:10 Кухня. Сезон 3. 1-я - 3-я серии
17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
20:00 Последний охотник на ведьм
22:05 Константин: Повелитель тьмы
00:25 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса
02:20 Воронины. Сезон 13. 15-я - 21-я серии

В программе передач возможны изменения.









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