Программа передач Матч ТВ на 6 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 6 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
06.07.2022
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
05:05 Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Барселона» (Испания)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Разрушитель
17:00 Новости
17:05 Разрушитель
18:20 Все на Матч!
19:10 Новости
19:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
20:30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова
21:25 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Англия - Австрия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Серро Портеньо» (Парагвай). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
В программе передач возможны изменения.