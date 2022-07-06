Программа передач Матч ТВ на 6 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 6 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



06.07.2022



03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров

05:05 Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Барселона» (Испания)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Разрушитель

17:00 Новости

17:05 Разрушитель

18:20 Все на Матч!

19:10 Новости

19:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России

20:30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова

21:25 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Англия - Австрия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Серро Портеньо» (Парагвай). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров



В программе передач возможны изменения.