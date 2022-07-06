Программа передач канала Звезда на 6 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 6 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
06.07.2022
05:00 Отражение. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:55 Безумный день
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Оружие Победы
13:40 Отражение. 9-я - 12-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Отражение. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 3-я серия
19:40 Секретные материалы. «Киевский Нюрнберг». Возмездие без срока давности
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 В стреляющей глуши
00:25 Безумный день
01:35 Дела сердечные
03:05 Ты помнишь
04:30 Перелом. Хроника Победы
В программе передач возможны изменения.