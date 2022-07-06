Программа передач канала Звезда на 6 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 6 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



06.07.2022



05:00 Отражение. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:55 Безумный день

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Оружие Победы

13:40 Отражение. 9-я - 12-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Отражение. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва коалиций. Вторая мировая война. 3-я серия

19:40 Секретные материалы. «Киевский Нюрнберг». Возмездие без срока давности

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 В стреляющей глуши

00:25 Безумный день

01:35 Дела сердечные

03:05 Ты помнишь

04:30 Перелом. Хроника Победы



В программе передач возможны изменения.