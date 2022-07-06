Программа передач Золотая коллекция на 6 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 6 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



06.07.2022



04:45 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии

08:25 Самогонщики

08:50 Пес Барбос и необычный кросс

09:00 Винни-Пух

09:10 Винни-Пух. Винни-Пух идет в гости

09:25 Винни-Пух. Винни-Пух и день забот

09:45 Кто, если не мы

11:25 Мы из джаза

13:00 Зимний вечер в Гаграх

14:35 Любовь в СССР

16:10 Яды, или Всемирная история отравлений

18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»

19:50 Не может быть!

21:30 Ирония судьбы, или С легким паром!

01:00 Спортлото-82

02:30 Не горюй!

04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»



В телепрограмме передач возможны изменения.