Программа передач Золотая коллекция на 6 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 6 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
06.07.2022
04:45 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии
08:25 Самогонщики
08:50 Пес Барбос и необычный кросс
09:00 Винни-Пух
09:10 Винни-Пух. Винни-Пух идет в гости
09:25 Винни-Пух. Винни-Пух и день забот
09:45 Кто, если не мы
11:25 Мы из джаза
13:00 Зимний вечер в Гаграх
14:35 Любовь в СССР
16:10 Яды, или Всемирная история отравлений
18:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»
19:50 Не может быть!
21:30 Ирония судьбы, или С легким паром!
01:00 Спортлото-82
02:30 Не горюй!
04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»
В телепрограмме передач возможны изменения.