Телепрограмма ТВ России на четверг 7 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 7 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 07.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист». 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Анна Каренина. 8-я серия
00:55 Письма на стекле. 15-я серия
01:50 Письма на стекле. 16-я серия
02:40 По горячим следам. 27-я серия - «Гвардейский жених»
03:25 По горячим следам. 28-я серия - «Кормящая мать»
ТВЦ
04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей
05:20 Мой герой. Елена Панова
06:00 Настроение
08:30 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия
09:21 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия
10:20 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 7-я серия
12:44 Вижу-знаю. 8-я серия
13:40 Мой герой. Ян Цапник
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия
16:00 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Полные, вперёд!
17:50 События
18:15 Обратный отсчёт. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Борьба за молодость
23:10 Актёрские драмы. Фаталисты
23:55 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Хроники московского быта. Смертельная скорость
01:20 Противостояние. Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание
02:05 Шпион в темных очках
02:45 Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола
03:10 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия
03:53 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия
04:40 «Борис Андреев. «Я хотел играть любовь»
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Фото на память
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Несколько зеленых камней
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Один в поле воин», 2-я серия. «Пробуждение», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Один в поле воин», 2-я серия. «Пробуждение», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Степные волки. 15-я серия
20:45 Степные волки. 16-я серия
21:40 Дайвер. 7-я серия
22:40 Дайвер. 8-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Дело врачей
00:55 Пёс-3. Исчезновение
01:55 Дикий-2. Автобус терпимости
02:40 Дикий-2. Подпольные игры
03:25 Дикий-2. Соблюдай дистанцию
04:10 Дикий-2. Внимание, черный ящик
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Беги, белый кролик
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Конвой. 1-я - 4-я серии
08:30 Специалист. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Специалист. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Специалист. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 4. Человек за бортом
18:55 Морские дьяволы 4. Груз zxd-200
19:55 След. Волшебный мир моделей
20:40 След. Кровь не вода
21:35 След. История на миллион долларов
22:25 След. Продавцы счастья
23:10 Свои-3. Синие гранаты
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Идеальное убийство
01:10 След. Столкновение интересов
01:50 След. Последняя электричка
02:30 След. Русалочка
03:05 Детективы. Золотой мальчик
03:30 Детективы. Моя семья и булочки
04:05 Детективы. Безоблачные дни
04:35 Детективы. Баловень судьбы
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Странная женщина». «Свекрище»
13:35 Порча. Пустой сосуд
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Мать Тереза
15:15 Ясновидящая. 13-я - 16-я серии - «Расплата». «Большие перемены». «Пропала собака». «Эффект бумеранга»
19:00 Ведьма. 13-я - 16-я серии
22:25 Порча. Пустой сосуд
23:00 Знахарка
23:30 Верну любимого. Мать Тереза
00:05 Понять. Простить. «Странная женщина». «Свекрище»
01:00 Исчезнувшая. 15-я и 16-я серии
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Перезагрузка. 511-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 320-я - 327-я серия
13:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 229-я серия
18:30 СашаТаня. Сезон 6. 230-я серия
19:00 СашаТаня. Сезон 6. 231-я серия
19:30 СашаТаня. Сезон 6. 232-я серия
20:00 Детективное агентство Мухича. 12-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 13-я серия
21:00 Патриот. Сезон 2. 24-я серия
21:30 Патриот. Сезон 2. 25-я серия
22:00 Потрошители
00:20 Четыре рождества
01:40 Импровизация. Сезон 5. 136-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 137-я серия
03:20 Comedy Баттл. 37-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 13. 22-я серия
05:20 Воронины. Сезон 13. 23-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 36-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 43-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 155-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Принцесса Карамелька
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 9-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 10-я серия
10:00 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор
10:20 Кухня. Сезон 2. 18-я - 20-я серии
11:55 Кухня. Сезон 3. 1-я - 11-я серии
17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 7-я - 10-я серии
20:00 Ужастики
22:00 Ужастики-2. Беспокойный Хэллоуин
23:45 Последний охотник на ведьм
01:45 Проклятие плачущей
03:15 Воронины. Сезон 13. 20-я - 25 серии
Матч ТВ
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
05:05 Спортивный детектив. Заколдованная шпага
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Монако» (Франция)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
17:00 Новости
17:05 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
18:20 Все на Кубок PARI Премьер!
19:25 Новости
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - ЦСКА. Прямой эфир
22:15 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Норвегия - Северная Ирландия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Ланус» (Аргентина) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Беглец
22:35 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Затерянный мир
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:40 Документальный проект
Звезда
05:00 Отражение. 9-я и 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Тревожный месяц вересень
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Павел Судоплатов
19:40 Код доступа. Холодная война 2.0
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Часовщик
00:30 Дураки умирают по пятницам
02:05 Тройная проверка
03:35 В стреляющей глуши
Мосфильм. Золотая коллекция
04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»
05:30 Инкогнито из Петербурга
06:50 Тридцать первое июня
09:20 Малыш и Карлсон
09:40 Малыш и Карлсон. Карлсон вернулся
10:00 Привет от Чарли-трубача
11:25 Дамы приглашают кавалеров
12:50 Американская дочь
14:30 Исчезнувшая империя
16:30 Курьер
18:05 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»
19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:30 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
23:00 Вий
00:20 Неоконченная пьеса для механического пианино
02:00 Эта веселая планета
03:35 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»
Время начала передач - московское.