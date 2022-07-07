Телепрограмма ТВ России на четверг 7 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 7 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 07.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Миссия «Аметист». 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Анна Каренина. 8-я серия

00:55 Письма на стекле. 15-я серия

01:50 Письма на стекле. 16-я серия

02:40 По горячим следам. 27-я серия - «Гвардейский жених»

03:25 По горячим следам. 28-я серия - «Кормящая мать»



ТВЦ



04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей

05:20 Мой герой. Елена Панова

06:00 Настроение

08:30 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия

09:21 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия

10:20 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 7-я серия

12:44 Вижу-знаю. 8-я серия

13:40 Мой герой. Ян Цапник

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия

16:00 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Полные, вперёд!

17:50 События

18:15 Обратный отсчёт. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Борьба за молодость

23:10 Актёрские драмы. Фаталисты

23:55 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Хроники московского быта. Смертельная скорость

01:20 Противостояние. Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание

02:05 Шпион в темных очках

02:45 Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола

03:10 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия

03:53 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия

04:40 «Борис Андреев. «Я хотел играть любовь»



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Фото на память

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Несколько зеленых камней

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Один в поле воин», 2-я серия. «Пробуждение», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Один в поле воин», 2-я серия. «Пробуждение», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Степные волки. 15-я серия

20:45 Степные волки. 16-я серия

21:40 Дайвер. 7-я серия

22:40 Дайвер. 8-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Дело врачей

00:55 Пёс-3. Исчезновение

01:55 Дикий-2. Автобус терпимости

02:40 Дикий-2. Подпольные игры

03:25 Дикий-2. Соблюдай дистанцию

04:10 Дикий-2. Внимание, черный ящик

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Беги, белый кролик



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Конвой. 1-я - 4-я серии

08:30 Специалист. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Специалист. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Специалист. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 4. Человек за бортом

18:55 Морские дьяволы 4. Груз zxd-200

19:55 След. Волшебный мир моделей

20:40 След. Кровь не вода

21:35 След. История на миллион долларов

22:25 След. Продавцы счастья

23:10 Свои-3. Синие гранаты

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Идеальное убийство

01:10 След. Столкновение интересов

01:50 След. Последняя электричка

02:30 След. Русалочка

03:05 Детективы. Золотой мальчик

03:30 Детективы. Моя семья и булочки

04:05 Детективы. Безоблачные дни

04:35 Детективы. Баловень судьбы



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Странная женщина». «Свекрище»

13:35 Порча. Пустой сосуд

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Мать Тереза

15:15 Ясновидящая. 13-я - 16-я серии - «Расплата». «Большие перемены». «Пропала собака». «Эффект бумеранга»

19:00 Ведьма. 13-я - 16-я серии

22:25 Порча. Пустой сосуд

23:00 Знахарка

23:30 Верну любимого. Мать Тереза

00:05 Понять. Простить. «Странная женщина». «Свекрище»

01:00 Исчезнувшая. 15-я и 16-я серии

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Перезагрузка. 511-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 320-я - 327-я серия

13:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 229-я серия

18:30 СашаТаня. Сезон 6. 230-я серия

19:00 СашаТаня. Сезон 6. 231-я серия

19:30 СашаТаня. Сезон 6. 232-я серия

20:00 Детективное агентство Мухича. 12-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 13-я серия

21:00 Патриот. Сезон 2. 24-я серия

21:30 Патриот. Сезон 2. 25-я серия

22:00 Потрошители

00:20 Четыре рождества

01:40 Импровизация. Сезон 5. 136-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 137-я серия

03:20 Comedy Баттл. 37-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 13. 22-я серия

05:20 Воронины. Сезон 13. 23-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 36-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 43-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 155-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Принцесса Карамелька

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 9-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 10-я серия

10:00 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор

10:20 Кухня. Сезон 2. 18-я - 20-я серии

11:55 Кухня. Сезон 3. 1-я - 11-я серии

17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 7-я - 10-я серии

20:00 Ужастики

22:00 Ужастики-2. Беспокойный Хэллоуин

23:45 Последний охотник на ведьм

01:45 Проклятие плачущей

03:15 Воронины. Сезон 13. 20-я - 25 серии



Матч ТВ



03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров

05:05 Спортивный детектив. Заколдованная шпага

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Монако» (Франция)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

17:00 Новости

17:05 Тяжелая атлетика. Чемпионат России

18:20 Все на Кубок PARI Премьер!

19:25 Новости

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - ЦСКА. Прямой эфир

22:15 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Норвегия - Северная Ирландия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Ланус» (Аргентина) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Беглец

22:35 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Затерянный мир

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:40 Документальный проект



Звезда



05:00 Отражение. 9-я и 12-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Тревожный месяц вересень

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Павел Судоплатов

19:40 Код доступа. Холодная война 2.0

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Часовщик

00:30 Дураки умирают по пятницам

02:05 Тройная проверка

03:35 В стреляющей глуши



Мосфильм. Золотая коллекция



04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»

05:30 Инкогнито из Петербурга

06:50 Тридцать первое июня

09:20 Малыш и Карлсон

09:40 Малыш и Карлсон. Карлсон вернулся

10:00 Привет от Чарли-трубача

11:25 Дамы приглашают кавалеров

12:50 Американская дочь

14:30 Исчезнувшая империя

16:30 Курьер

18:05 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»

19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:30 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

23:00 Вий

00:20 Неоконченная пьеса для механического пианино

02:00 Эта веселая планета

03:35 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»



Время начала передач - московское.



















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