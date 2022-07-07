Программа передач Россия 1 на 7 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 7 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



07.07.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Анна Каренина. 8-я серия

00:55 Письма на стекле. 15-я серия

01:50 Письма на стекле. 16-я серия

02:40 По горячим следам. 27-я серия - «Гвардейский жених»

03:25 По горячим следам. 28-я серия - «Кормящая мать»



В программе передач возможны изменения.