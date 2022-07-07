Программа передач ТВЦ на 7 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 7 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
07.07.2022
04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей
05:20 Мой герой. Елена Панова
06:00 Настроение
08:30 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия
09:21 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия
10:20 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 7-я серия
12:44 Вижу-знаю. 8-я серия
13:40 Мой герой. Ян Цапник
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия
16:00 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Полные, вперёд!
17:50 События
18:15 Обратный отсчёт. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Борьба за молодость
23:10 Актёрские драмы. Фаталисты
23:55 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Хроники московского быта. Смертельная скорость
01:20 Противостояние. Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание
02:05 Шпион в темных очках
02:45 Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола
03:10 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия
03:53 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия
04:40 «Борис Андреев. «Я хотел играть любовь»
В программе передач возможны изменения.