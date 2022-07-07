Программа передач ТВЦ на 7 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 7 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



07.07.2022



04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей

05:20 Мой герой. Елена Панова

06:00 Настроение

08:30 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия

09:21 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия

10:20 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 7-я серия

12:44 Вижу-знаю. 8-я серия

13:40 Мой герой. Ян Цапник

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия

16:00 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Полные, вперёд!

17:50 События

18:15 Обратный отсчёт. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Борьба за молодость

23:10 Актёрские драмы. Фаталисты

23:55 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Хроники московского быта. Смертельная скорость

01:20 Противостояние. Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание

02:05 Шпион в темных очках

02:45 Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола

03:10 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия

03:53 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия

04:40 «Борис Андреев. «Я хотел играть любовь»



В программе передач возможны изменения.