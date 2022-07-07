Программа передач НТВ на 7 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 7 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
07.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Фото на память
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Несколько зеленых камней
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Один в поле воин», 2-я серия. «Пробуждение», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Один в поле воин», 2-я серия. «Пробуждение», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Степные волки. 15-я серия
20:45 Степные волки. 16-я серия
21:40 Дайвер. 7-я серия
22:40 Дайвер. 8-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Дело врачей
00:55 Пёс-3. Исчезновение
01:55 Дикий-2. Автобус терпимости
02:40 Дикий-2. Подпольные игры
03:25 Дикий-2. Соблюдай дистанцию
04:10 Дикий-2. Внимание, черный ящик
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Беги, белый кролик
В программе передач возможны изменения.