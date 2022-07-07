Программа передач Пятого канала на 7 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 7 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
07.07.2022
05:00 Известия
05:25 Конвой. 1-я - 4-я серии
08:30 Специалист. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Специалист. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Специалист. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 4. Человек за бортом
18:55 Морские дьяволы 4. Груз zxd-200
19:55 След. Волшебный мир моделей
20:40 След. Кровь не вода
21:35 След. История на миллион долларов
22:25 След. Продавцы счастья
23:10 Свои-3. Синие гранаты
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Идеальное убийство
01:10 След. Столкновение интересов
01:50 След. Последняя электричка
02:30 След. Русалочка
03:05 Детективы. Золотой мальчик
03:30 Детективы. Моя семья и булочки
04:05 Детективы. Безоблачные дни
04:35 Детективы. Баловень судьбы
В программе передач возможны изменения.