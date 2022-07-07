Программа передач Пятого канала на 7 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 7 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



07.07.2022



05:00 Известия

05:25 Конвой. 1-я - 4-я серии

08:30 Специалист. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Специалист. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Специалист. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 4. Человек за бортом

18:55 Морские дьяволы 4. Груз zxd-200

19:55 След. Волшебный мир моделей

20:40 След. Кровь не вода

21:35 След. История на миллион долларов

22:25 След. Продавцы счастья

23:10 Свои-3. Синие гранаты

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Идеальное убийство

01:10 След. Столкновение интересов

01:50 След. Последняя электричка

02:30 След. Русалочка

03:05 Детективы. Золотой мальчик

03:30 Детективы. Моя семья и булочки

04:05 Детективы. Безоблачные дни

04:35 Детективы. Баловень судьбы



В программе передач возможны изменения.