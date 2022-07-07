Программа передач Домашний на 7 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 7 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
07.07.2022
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Странная женщина». «Свекрище»
13:35 Порча. Пустой сосуд
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Мать Тереза
15:15 Ясновидящая. 13-я - 16-я серии - «Расплата». «Большие перемены». «Пропала собака». «Эффект бумеранга»
19:00 Ведьма. 13-я - 16-я серии
22:25 Порча. Пустой сосуд
23:00 Знахарка
23:30 Верну любимого. Мать Тереза
00:05 Понять. Простить. «Странная женщина». «Свекрище»
01:00 Исчезнувшая. 15-я и 16-я серии
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.