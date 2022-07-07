Программа передач Домашний на 7 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 7 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



07.07.2022



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Странная женщина». «Свекрище»

13:35 Порча. Пустой сосуд

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Мать Тереза

15:15 Ясновидящая. 13-я - 16-я серии - «Расплата». «Большие перемены». «Пропала собака». «Эффект бумеранга»

19:00 Ведьма. 13-я - 16-я серии

22:25 Порча. Пустой сосуд

23:00 Знахарка

23:30 Верну любимого. Мать Тереза

00:05 Понять. Простить. «Странная женщина». «Свекрище»

01:00 Исчезнувшая. 15-я и 16-я серии

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.