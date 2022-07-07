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Программа передач СТС на 7 июля 2022 года


Телепрограмма СТС на 7 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

07.07.2022

05:00 Воронины. Сезон 13. 22-я серия
05:20 Воронины. Сезон 13. 23-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 36-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 43-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 155-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Принцесса Карамелька
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 9-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 10-я серия
10:00 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор
10:20 Кухня. Сезон 2. 18-я - 20-я серии
11:55 Кухня. Сезон 3. 1-я - 11-я серии
17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 7-я - 10-я серии
20:00 Ужастики
22:00 Ужастики-2. Беспокойный Хэллоуин
23:45 Последний охотник на ведьм
01:45 Проклятие плачущей
03:15 Воронины. Сезон 13. 20-я - 25 серии

В программе передач возможны изменения.









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