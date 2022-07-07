Программа передач СТС на 7 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 7 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



07.07.2022



05:00 Воронины. Сезон 13. 22-я серия

05:20 Воронины. Сезон 13. 23-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 36-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 43-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 155-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Принцесса Карамелька

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 9-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 10-я серия

10:00 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор

10:20 Кухня. Сезон 2. 18-я - 20-я серии

11:55 Кухня. Сезон 3. 1-я - 11-я серии

17:55 Жена олигарха. Сезон 1. 7-я - 10-я серии

20:00 Ужастики

22:00 Ужастики-2. Беспокойный Хэллоуин

23:45 Последний охотник на ведьм

01:45 Проклятие плачущей

03:15 Воронины. Сезон 13. 20-я - 25 серии



В программе передач возможны изменения.