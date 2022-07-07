Программа передач Матч ТВ на 7 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 7 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



07.07.2022



03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров

05:05 Спортивный детектив. Заколдованная шпага

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Монако» (Франция)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

17:00 Новости

17:05 Тяжелая атлетика. Чемпионат России

18:20 Все на Кубок PARI Премьер!

19:25 Новости

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - ЦСКА. Прямой эфир

22:15 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Норвегия - Северная Ирландия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Ланус» (Аргентина) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров



В программе передач возможны изменения.