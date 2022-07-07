Программа передач Матч ТВ на 7 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 7 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
07.07.2022
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
05:05 Спортивный детектив. Заколдованная шпага
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Монако» (Франция)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
17:00 Новости
17:05 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
18:20 Все на Кубок PARI Премьер!
19:25 Новости
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - ЦСКА. Прямой эфир
22:15 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Норвегия - Северная Ирландия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Ланус» (Аргентина) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
В программе передач возможны изменения.