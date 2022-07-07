Программа передач канала Звезда на 7 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 7 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
07.07.2022
05:00 Отражение. 9-я и 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Тревожный месяц вересень
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Павел Судоплатов
19:40 Код доступа. Холодная война 2.0
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Часовщик
00:30 Дураки умирают по пятницам
02:05 Тройная проверка
03:35 В стреляющей глуши
В программе передач возможны изменения.