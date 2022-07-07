Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач канала Звезда на 7 июля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 7 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

07.07.2022

05:00 Отражение. 9-я и 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Тревожный месяц вересень
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Павел Судоплатов
19:40 Код доступа. Холодная война 2.0
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Часовщик
00:30 Дураки умирают по пятницам
02:05 Тройная проверка
03:35 В стреляющей глуши

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач канала Звезда на 6 июля 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 5 июля 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 4 июля 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 3 июля 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 3 июля 2022 года
    •




    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Великобритании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.









    Гороскоп на 7 июля 2022 года Скорпион
    Гороскоп на 7 июля 2022 года Весы
    Гороскоп на 7 июля 2022 года Дева
    Гороскоп на 7 июля 2022 года Лев
    Гороскоп на 7 июля 2022 года Рак
    Гороскоп на 7 июля 2022 года Близнецы
    Гороскоп на 7 июля 2022 года Телец
    Гороскоп на 7 июля 2022 года Овен
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 6 июля 2022 года
    6 июля - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru