Программа передач канала Звезда на 7 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 7 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



07.07.2022



05:00 Отражение. 9-я и 12-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Тревожный месяц вересень

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Павел Судоплатов

19:40 Код доступа. Холодная война 2.0

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Часовщик

00:30 Дураки умирают по пятницам

02:05 Тройная проверка

03:35 В стреляющей глуши



В программе передач возможны изменения.