Программа передач Золотая коллекция на 7 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 7 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



07.07.2022



04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»

05:30 Инкогнито из Петербурга

06:50 Тридцать первое июня

09:20 Малыш и Карлсон

09:40 Малыш и Карлсон. Карлсон вернулся

10:00 Привет от Чарли-трубача

11:25 Дамы приглашают кавалеров

12:50 Американская дочь

14:30 Исчезнувшая империя

16:30 Курьер

18:05 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»

19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:30 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

23:00 Вий

00:20 Неоконченная пьеса для механического пианино

02:00 Эта веселая планета

03:35 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»



В телепрограмме передач возможны изменения.