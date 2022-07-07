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Программа передач Золотая коллекция на 7 июля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 7 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

07.07.2022

04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Овечья шкура»
05:30 Инкогнито из Петербурга
06:50 Тридцать первое июня
09:20 Малыш и Карлсон
09:40 Малыш и Карлсон. Карлсон вернулся
10:00 Привет от Чарли-трубача
11:25 Дамы приглашают кавалеров
12:50 Американская дочь
14:30 Исчезнувшая империя
16:30 Курьер
18:05 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»
19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:30 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
23:00 Вий
00:20 Неоконченная пьеса для механического пианино
02:00 Эта веселая планета
03:35 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»

В телепрограмме передач возможны изменения.









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