Телепрограмма ТВ России на пятницу 8 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 8 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 08.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Мужчина и женщина». «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля

23:45 «Мужчина и женщина: Лучшие годы»

01:20 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Белый тигр

23:25 Зимний вечер в Гаграх

01:10 Террор любовью



ТВЦ



04:40 «Борис Андреев. «Я хотел играть любовь«

05:20 Мой герой. Ян Цапник

06:00 Настроение

08:20 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 4-я серия

12:20 И снова будет день. 1-я серия

13:37 И снова будет день. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 И снова будет день. 3-я серия

16:15 И снова будет день. 4-я серия

16:55 Карен Шахназаров. В кино как в кино

17:50 События

18:15 Дама Треф. 1-я серия

19:06 Дама Треф. 2-я серия

20:05 Куркуль. 1-я серия

21:01 Куркуль. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. За компанию

00:30 Туз

02:00 Высокий блондин в черном ботинке

03:25 Петровка, 38

03:40 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия

04:23 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Беги, белый кролик

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Собачья радость

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Степные волки. 17-я серия

20:45 Степные волки. 18-я серия

21:40 Дайвер. 9-я серия

22:35 Дайвер. 10-я серия

23:30 «GO!» Концерт Гарика Сукачёва

01:45 Квартирный вопрос

02:40 Дикий-2. Дети до 16

03:25 Дикий-2. Аспирин на тот свет

04:10 Дикий-2. «Дикий против Чингиза», 1-я серия

04:55 Кто в доме хозяин?



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей 4. Пятая власть

06:30 Морские дьяволы-2. Terra incognita

07:20 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

09:00 Известия

09:30 Одессит. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Одессит. 4-я серия

13:40 Морские дьяволы-4. Письмо в бутылке

14:35 Морские дьяволы-4. Новички

15:35 Морские дьяволы-4. Брешь в защите

16:30 Морские дьяволы-4. Изгоняющий призраков

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-4. Враждебная среда

18:55 Морские дьяволы-4. Наряд

19:50 След. Спутанные карты

20:40 След. Крабовый суп

21:25 След. Милые кости

22:15 След. Дорогой мой человек

23:00 След. Живут студенты весело

23:45 След. Меньше знаешь

00:30 След. Второй дубль

01:10 Страсть. Беглянка

01:35 Страсть. Двойной обман

02:00 Страсть. Детектор верности

02:30 Свои-3. Макошь

03:05 Свои-3. Плата по счетам

03:45 Свои-3. Арбалет

04:20 Свои-3. Синие гранаты



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:25 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Мама, привет». «Взрослая жизнь»

13:40 Порча. Пламя ревности

14:10 Знахарка

14:45 Верну любимого. Пиявка

15:20 Ясновидящая. 17-я - 20-я серии - «Дар». «Одиннадцатая заповедь». «Наследница первой очереди». «Кража»

19:00 Ведьма. 17-я - 20-я серии

22:30 Карусель

00:25 Порча. Пламя ревности

00:55 Знахарка

01:20 Верну любимого. Пиявка

01:45 Понять. Простить. «Мама, привет». «Взрослая жизнь»

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

07:00 Смешарики

09:00 СашаТаня. 61-я - 76-я серии

17:00 Разлом Сан-Андреас

19:00 Где логика? Сезон 8. 230-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 726-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 8. 227-я серия

23:00 Прожарка. 8-я серия - «Павел Воля«

00:00 Расплата

02:10 Импровизация. 138-я серия

03:00 Импровизация. 139-я серия

03:40 Comedy Баттл. 38-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 13. 23-я серия

05:05 Воронины. Сезон 13. 25-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 12-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 37-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 44-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 156-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Потерянный динозавр

06:15 Драконы и всадники Олуха

06:40 Драконы. Защитники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 8-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 8-я серия

10:00 Ужастики

12:00 Ужастики-2. Беспокойный Хэллоуин

13:40 Уральские пельмени. #лишьбынеработать

14:10 Уральские пельмени. #соколрулит

14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»

16:15 Уральские пельмени

17:50 Уральские пельмени. Мятый элемент

19:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»

20:55 Между небом и землёй

22:50 Стильная штучка

01:00 Киану

02:45 Воронины. Сезон 13. 24-я - 28-я серии

04:35 Воронины. Сезон 14. 1-я серия



Матч ТВ



03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров

05:05 Спортивный детектив. Кровь в бассейне

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - ЦСКА

11:30 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

11:50 Новости

11:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Мужчины. Многоборье. Прямой эфир

14:00 Есть тема!

15:00 Новости

15:05 Лица страны. Александр Шлеменко

15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

17:15 Все на Матч!

17:30 Футбол. Матч легенд PARI. «Зенит» - «Спартак». Прямой эфир

19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Германия - Дания. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

02:10 Тяжелая атлетика. Чемпионат России

03:15 Новости

03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Служители закона

22:30 Три икса

23:00 Новости

23:30 Три икса

01:15 Три икса 2: Новый уровень

02:55 Огонь из преисподней

04:30 Невероятно интересные истории



Звезда



05:00 1941-й. Накануне

06:00 Специальный репортаж

06:05 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии

10:30 На углу, у Патриарших-2. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 На углу, у Патриарших-2. 1-я - 5-я серии

14:00 Военные новости

14:05 На углу, у Патриарших-2. 1-я - 10-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

18:55 На углу, у Патриарших-2. 6-я - 10-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:00 Яды, или Всемирная история отравлений

01:40 Полицейская история

03:30 Плата за проезд



Мосфильм. Золотая коллекция



03:35 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»

05:05 Добряки

06:20 Сны

07:40 День полнолуния

09:20 Зимний вечер в Гаграх

10:55 Любовь в СССР

12:30 Всадник по имени смерть

14:25 Цареубийца

16:20 Исчезнувшая империя

18:20 Американская дочь

20:00 Курьер

21:35 Мы из джаза

23:10 Белый тигр

01:10 Яды, или Всемирная история отравлений

02:45 Город Зеро

04:20 Палата №6



Время начала передач - московское.



















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