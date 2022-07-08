Телепрограмма ТВ России на пятницу 8 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 8 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 08.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Мужчина и женщина». «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля
23:45 «Мужчина и женщина: Лучшие годы»
01:20 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Белый тигр
23:25 Зимний вечер в Гаграх
01:10 Террор любовью
ТВЦ
04:40 «Борис Андреев. «Я хотел играть любовь«
05:20 Мой герой. Ян Цапник
06:00 Настроение
08:20 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 4-я серия
12:20 И снова будет день. 1-я серия
13:37 И снова будет день. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 И снова будет день. 3-я серия
16:15 И снова будет день. 4-я серия
16:55 Карен Шахназаров. В кино как в кино
17:50 События
18:15 Дама Треф. 1-я серия
19:06 Дама Треф. 2-я серия
20:05 Куркуль. 1-я серия
21:01 Куркуль. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. За компанию
00:30 Туз
02:00 Высокий блондин в черном ботинке
03:25 Петровка, 38
03:40 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия
04:23 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Беги, белый кролик
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Собачья радость
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Степные волки. 17-я серия
20:45 Степные волки. 18-я серия
21:40 Дайвер. 9-я серия
22:35 Дайвер. 10-я серия
23:30 «GO!» Концерт Гарика Сукачёва
01:45 Квартирный вопрос
02:40 Дикий-2. Дети до 16
03:25 Дикий-2. Аспирин на тот свет
04:10 Дикий-2. «Дикий против Чингиза», 1-я серия
04:55 Кто в доме хозяин?
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей 4. Пятая власть
06:30 Морские дьяволы-2. Terra incognita
07:20 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
09:00 Известия
09:30 Одессит. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Одессит. 4-я серия
13:40 Морские дьяволы-4. Письмо в бутылке
14:35 Морские дьяволы-4. Новички
15:35 Морские дьяволы-4. Брешь в защите
16:30 Морские дьяволы-4. Изгоняющий призраков
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. Враждебная среда
18:55 Морские дьяволы-4. Наряд
19:50 След. Спутанные карты
20:40 След. Крабовый суп
21:25 След. Милые кости
22:15 След. Дорогой мой человек
23:00 След. Живут студенты весело
23:45 След. Меньше знаешь
00:30 След. Второй дубль
01:10 Страсть. Беглянка
01:35 Страсть. Двойной обман
02:00 Страсть. Детектор верности
02:30 Свои-3. Макошь
03:05 Свои-3. Плата по счетам
03:45 Свои-3. Арбалет
04:20 Свои-3. Синие гранаты
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:25 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Мама, привет». «Взрослая жизнь»
13:40 Порча. Пламя ревности
14:10 Знахарка
14:45 Верну любимого. Пиявка
15:20 Ясновидящая. 17-я - 20-я серии - «Дар». «Одиннадцатая заповедь». «Наследница первой очереди». «Кража»
19:00 Ведьма. 17-я - 20-я серии
22:30 Карусель
00:25 Порча. Пламя ревности
00:55 Знахарка
01:20 Верну любимого. Пиявка
01:45 Понять. Простить. «Мама, привет». «Взрослая жизнь»
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
07:00 Смешарики
09:00 СашаТаня. 61-я - 76-я серии
17:00 Разлом Сан-Андреас
19:00 Где логика? Сезон 8. 230-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 726-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 8. 227-я серия
23:00 Прожарка. 8-я серия - «Павел Воля«
00:00 Расплата
02:10 Импровизация. 138-я серия
03:00 Импровизация. 139-я серия
03:40 Comedy Баттл. 38-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 13. 23-я серия
05:05 Воронины. Сезон 13. 25-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 12-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 37-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 44-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 156-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Потерянный динозавр
06:15 Драконы и всадники Олуха
06:40 Драконы. Защитники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 8-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 8-я серия
10:00 Ужастики
12:00 Ужастики-2. Беспокойный Хэллоуин
13:40 Уральские пельмени. #лишьбынеработать
14:10 Уральские пельмени. #соколрулит
14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»
16:15 Уральские пельмени
17:50 Уральские пельмени. Мятый элемент
19:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»
20:55 Между небом и землёй
22:50 Стильная штучка
01:00 Киану
02:45 Воронины. Сезон 13. 24-я - 28-я серии
04:35 Воронины. Сезон 14. 1-я серия
Матч ТВ
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
05:05 Спортивный детектив. Кровь в бассейне
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - ЦСКА
11:30 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
11:50 Новости
11:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Мужчины. Многоборье. Прямой эфир
14:00 Есть тема!
15:00 Новости
15:05 Лица страны. Александр Шлеменко
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:30 Футбол. Матч легенд PARI. «Зенит» - «Спартак». Прямой эфир
19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Германия - Дания. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
02:10 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
03:15 Новости
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Служители закона
22:30 Три икса
23:00 Новости
23:30 Три икса
01:15 Три икса 2: Новый уровень
02:55 Огонь из преисподней
04:30 Невероятно интересные истории
Звезда
05:00 1941-й. Накануне
06:00 Специальный репортаж
06:05 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 На углу, у Патриарших... 1-я - 4-я серии
10:30 На углу, у Патриарших-2. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 На углу, у Патриарших-2. 1-я - 5-я серии
14:00 Военные новости
14:05 На углу, у Патриарших-2. 1-я - 10-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 На углу, у Патриарших-2. 6-я - 10-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:00 Яды, или Всемирная история отравлений
01:40 Полицейская история
03:30 Плата за проезд
Мосфильм. Золотая коллекция
03:35 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»
05:05 Добряки
06:20 Сны
07:40 День полнолуния
09:20 Зимний вечер в Гаграх
10:55 Любовь в СССР
12:30 Всадник по имени смерть
14:25 Цареубийца
16:20 Исчезнувшая империя
18:20 Американская дочь
20:00 Курьер
21:35 Мы из джаза
23:10 Белый тигр
01:10 Яды, или Всемирная история отравлений
02:45 Город Зеро
04:20 Палата №6
Время начала передач - московское.