Программа передач Первого канала на 8 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 8 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
08.07.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Мужчина и женщина». «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля
23:45 «Мужчина и женщина: Лучшие годы»
01:20 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.