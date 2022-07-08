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Программа передач ТВЦ на 8 июля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 8 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

08.07.2022

04:40 «Борис Андреев. «Я хотел играть любовь»
05:20 Мой герой. Ян Цапник
06:00 Настроение
08:20 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 4-я серия
12:20 И снова будет день. 1-я серия
13:37 И снова будет день. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 И снова будет день. 3-я серия
16:15 И снова будет день. 4-я серия
16:55 Карен Шахназаров. В кино как в кино
17:50 События
18:15 Дама Треф. 1-я серия
19:06 Дама Треф. 2-я серия
20:05 Куркуль. 1-я серия
21:01 Куркуль. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. За компанию
00:30 Туз
02:00 Высокий блондин в черном ботинке
03:25 Петровка, 38
03:40 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия
04:23 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия

В программе передач возможны изменения.









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