Программа передач ТВЦ на 8 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 8 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



08.07.2022



04:40 «Борис Андреев. «Я хотел играть любовь»

05:20 Мой герой. Ян Цапник

06:00 Настроение

08:20 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 4-я серия

12:20 И снова будет день. 1-я серия

13:37 И снова будет день. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 И снова будет день. 3-я серия

16:15 И снова будет день. 4-я серия

16:55 Карен Шахназаров. В кино как в кино

17:50 События

18:15 Дама Треф. 1-я серия

19:06 Дама Треф. 2-я серия

20:05 Куркуль. 1-я серия

21:01 Куркуль. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. За компанию

00:30 Туз

02:00 Высокий блондин в черном ботинке

03:25 Петровка, 38

03:40 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия

04:23 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия



В программе передач возможны изменения.